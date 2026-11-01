Hombres G la rompió en Lima: ¡Dos noches de puro rock en el Nacional!

Espectáculos

La legendaria banda española, con David Summers a la cabeza, se mandó dos conciertos consecutivos el jueves 29 y el viernes 30 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional. Con las entradas agotadísimas para ambas fechas, la banda se reencontró con su legión de fans peruanos, celebrando nada menos que más de cuatro décadas de pura trayectoria musical. La productora Masterlive Perú destacó que las dos fechas alcanzaron el sold out, un nuevo logro en la extensa relación que el grupo mantiene con el público peruano.

La fiesta que ya pasó y los horarios que nos hicieron esperar

Los Hombres G se presentaron el 29 y 30 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Como ya dijimos, las dos fechas tuvieron las entradas agotadas, así que si te quedaste sin la tuya, a estas alturas ya fue, no hay más boletos. ¡Ojo con la reventa! Mejor ni te arriesgues a que te metan un gol con tickets falsos.

Según los horarios que Masterlive Perú difundió, las puertas del Estadio Nacional abrieron a las 5:00 p.m. El concierto estaba previsto para comenzar a las 9:00 p.m.

El setlist que nos voló la cabeza

Aunque la banda no confirmó un setlist fijo para sus dos shows en Lima, podemos hacernos una idea de lo que sonó gracias al repertorio que tocaron en su reciente concierto del 24 de octubre de 2026 en Colombia. La lista estuvo llena de clásicos que abarcan distintas épocas de Hombres G, desde sus primeros discos hasta esos temazos que ya son parte de su ADN musical. Aquí te dejamos el setlist de referencia:

Voy a pasármelo bien

El ataque de las chicas cocodrilo

Una mujer de bandera

Sólo otra vez

Chico, tienes que cuidarte

Me siento bien

Si no te tengo a ti

Un par de palabras

Te necesito

Dos imanes

Huellas en la bajamar

¿Qué soy yo para ti?

Lo noto

Te quiero

Indiana

Gilipollas

Nassau

Suéltate el pelo

Visite nuestro bar

Marta tiene un marcapasos

Y para el bis, ¡lo más esperado!:

Los mejores años de nuestra vida

Temblando

Venezia

Devuélveme a mi chica

¡A cuidar tu chela! Las recomendaciones y los prohibidos

Masterlive Perú difundió una serie de recomendaciones para el público. Primero, la organización recomendó usar taxi para llegar al concierto. Además, lo clásico: no lleves cosas de valor ni innecesarias, ten tu DNI a la mano y colabora con la revisión de mochilas. ¡Y a ubicar las salidas de emergencia! La seguridad privada y el servicio médico estuvieron presentes para cualquier cosa.

Pero, ¿qué cosas no podías llevar? La lista de prohibidos es larga: nada de cámaras pro con lente removible, drones, mochilas grandes, alimentos o bebidas, botellas, sombrillas, correas con accesorios metálicos, púas, punteros láser, iPads, pirotécnicos, selfie sticks, carteles gigantes, objetos punzocortantes, sillas plegables y, obviamente, ni hablar de sustancias psicotrópicas o drogas. En resumen, ¡todo lo que pudiera arruinar la juerga o ser peligroso!

Hombres G: Cuatro décadas de pura nostalgia y rock

Esta banda madrileña se formó en 1982 y rapidito se convirtió en una de las agrupaciones más top del rock pop en español. Integrada por David Summers (el vocalista y bajista de siempre), Rafa Gutiérrez y Daniel Mezquita en las guitarras, y Javier Molina en la batería, Hombres G pegó el salto a la fama en los ochenta. Su álbum debut, "Hombres G" (1985), nos regaló himnos como "Devuélveme a mi chica" y "Venezia". Al año siguiente, con "La cagaste... Burt Lancaster", llegaron otros temazos como "Marta tiene un marcapasos" y "El ataque de las chicas cocodrilo".

Además de la música, la banda estuvo vinculada a producciones audiovisuales como "Sufre mamón" (1987) y "Suéltate el pelo" (1988). Su legado musical y la vigencia de sus canciones han hecho que sus conciertos sigan atrayendo a fans de todas las edades.