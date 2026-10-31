¡Escándalo! Actores y directores que se juraron no volver a chambear juntos

Espectáculos

Hollywood siempre nos ha vendido la idea de los romances de película o las duplas de ensueño que trabajan juntas por años, como el cineasta americano Martin Scorsese y Robert De Niro, o Scorsese y Leonardo DiCaprio. Pero la realidad detrás de cámaras puede ser otra cosa muy distinta. Algunas de las cintas más famosas de la historia esconden historias de pleitos tan intensos que las relaciones profesionales terminaron recontra rotas. Hubo insultos, empujones y amenazas de abandonar todo el proyecto,

Los puños volaron y las palabras hirieron

George Clooney contra David O. Russell en *Tres reyes

La cosa se puso fea en el rodaje de Tres reyes. George Clooney, vio cómo el director David O. Russell le metía una broncaza a un extra y no se quedó callado. Se metió a defenderlo, la discusión escaló a un intercambio de insultos y empujones, ¡y Clooney terminó agarrando del cuello al director! El actor aseguró que jamás volvería a trabajar con él, aunque reconocía su talento. Y parece que palabra es palabra, porque en 2024, Clooney volvió a recordar ese infierno en el set.

Val Kilmer y Joel Schumacher en *Batman

Interpretar a Batman suena como el sueño de cualquiera, ¿no? Su relación con el director Joel Schumacher se fue al tacho a las pocas semanas de empezar a grabar. Schumacher lo acusó de ser un malcriado con el equipo y lo confrontó en su camerino. Según contó el director, Kilmer lo empujó contra una pared y él le devolvió el empujón. Después de esa bronca, el actor se pasó dos semanas sin hablarle a Schumacher. Kilmer decía que el problema era que no lo dejaban ver las escenas grabadas. Al final, Kilmer se despidió de la franquicia y George Clooney lo reemplazó en Batman y Robin.

Drama, gritos y lágrimas en el set

Faye Dunaway y Roman Polanski en *Chinatown

En los setenta, la relación entre Faye Dunaway y Roman Polanski en la filmación de Chinatown era más tensa que una cuerda de guitarra. La actriz no estaba contenta con el trato ni con las dificultades para entender a su personaje. En una escena, Polanski le arrancó un cabello que estaba arruinando la toma. ¡Imagínense la cólera! Dunaway explotó, se largó del set y ambos pidieron el despido del otro. Además, durante años circuló el chismecito de que ella le lanzó un vaso con orina porque él no la dejó ir al baño. Dunaway desmintió esa versión, pero igual, ¡el rumor quedó para la historia de Hollywood!

Amy Adams y David O. Russell en *Escándalo americano

David O. Russell (sí, el mismo de Clooney) volvió a ser protagonista de un lío en el set de Escándalo americano. Amy Adams, coprotagonista junto a Christian Bale, Bradley Cooper y Jennifer Lawrence, confesó en 2016 que el ambiente era tan complicado que terminaba llorando casi todos los días. Russell le gritaba instrucciones mientras actuaban y ella se sentía súper agotada emocionalmente. Christian Bale confirmó que tuvo que intervenir para intentar calmar las aguas. Aunque Amy fue nominada al Óscar por su actuación, esa experiencia la hizo cambiar su forma de separar la chamba de su vida familiar. ¡Qué palta!

La mano rota por la edición

Edward Norton y Tony Kaye en *Historia americana X

El pleito entre Edward Norton y el director Tony Kaye empezó después de terminar de grabar Historia americana X, cuando tocaba editar la película. Kaye había preparado su versión de 95 minutos, pero el estudio permitió que Norton metiera cuchara en el nuevo montaje. Kaye se puso tan furioso por perder el control creativo que, de pura cólera, ¡golpeó una pared y se rompió la mano de forma grave! En 2002, el director admitió que esa disputa le afectó la carrera un montón y que manejó la situación pésimo. La versión que llegó a los cines fue mucho más larga y le valió una nominación al Óscar a Norton. Kaye, en cambio, se pasó años rajando del resultado final.

Parece que en Hollywood, a veces el verdadero drama no está en la pantalla, sino detrás de ella, ¿o no?