Espectáculos

La Base Aérea Las Palmas, en Surco, reunió a más de un millón de personas para la última actividad pública del papa León XIV en el Perú. Y el cierre musical no lo puso una banda sacra: lo puso Grupo 5.

La orquesta de Monsefú, liderada por Christian Yaipén, armó una presentación especial que combinó la música tropical con composiciones religiosas conocidas por los fieles, adaptadas al estilo de la cumbia norteña. Sonaron «Vienen con alegría», «Juntos como hermanos» y «Alabaré a mi Señor», tres clásicos del repertorio de las celebraciones católicas.

El reto no era menor y ellos lo asumieron así: llevar esas canciones al género que identifica a la agrupación sin perder el mensaje ni la esencia de cada una.

Antes de salir, Yaipén contó cómo estaba viviendo el momento. «Estábamos muy emocionados, muy contentos. Imagínate, estar en la misma misa de despedida del Papa es algo que no tiene descripción», dijo.

También hubo espacio para lo familiar. El cantante recordó a su padre, Elmer Yaipén, fundador de la agrupación, y le puso palabras: dijo que lo recordaba con mucha fe y que su padre debía estar muy feliz de ver a su Grupo 5 tocándole al papa León XIV.

La jornada terminó con el retorno del papa León XIV a Roma, el lunes 16 de noviembre. Antes, la presentación permitió que uno de los géneros más representativos del Perú estuviera presente en una despedida histórica, entre expresiones de fe, cultura y música nacional.

¿Y tú? ¿Te habrías animado a bailar «Alabaré a mi Señor» en plena Base Aérea, o te quedabas cantando quietecito? Nosotros ya estamos marcando los pasos.