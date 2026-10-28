¡Gisela Valcárcel invitada a los Grammy por Sergio George!

Espectáculos

¡Prepárense, cholos, que la farándula peruana no descansa! Gisela Valcárcel —conocida presentadora de televisión, actriz y empresaria peruana—, soltó un bombazo en medio de una transmisión en vivo por TikTok. ¿La noticia? Que el mismísimo Sergio George, el famoso pianista, arreglista y productor musical estadounidense que ha trabajado con cuanto artista de salsa se le ponga al frente, la ha invitado para que lo acompañe a los Grammy.

Valcárcel reveló la propuesta de forma casual. Y, como buena show-woman, bromeó sobre los encuentros que podría tener en el evento, entre ellos con el cantante venezolano Óscar de León.

Pero, ¡atención! Esta invitación estelar cae justo en medio de un flor de chismecito que tiene a Sergio George en el ojo de la tormenta, por su supuesto vínculo con nuestra querida actriz Magdyel Ugaz. Hace poco, la actriz compartió en redes sociales un mensaje en el que señaló que está soltera y que espera la llegada de alguien especial a su vida. Esto, después de que se les viera juntitos a George y Ugaz en otro evento musical, . A ver, seamos francos: nadie ha salido a confirmar si la invitación a Gisela está relacionada con un supuesto distanciamiento entre el productor y la actriz. Aquí todo es misterio y especulación. ¡Qué rico, pe'!

Magaly Medina no se quedó callada y, como era de esperarse, le dedicó unos minutos en su programa, donde abordó la coincidencia entre la invitación y las especulaciones sobre la relación entre George y Ugaz. ¿Será que Gisela se convertirá en la tercera en discordia de este triángulo farandulero, o solo es una movida de marketing para darle más drama a la alfombra roja?