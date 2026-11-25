Espectáculos

Imagínate ir a un show con tu pareja y que, de la nada, todo el mundo recuerde que fuiste ampayado siendo infiel. Eso fue exactamente lo que vivió Francho Sierralta el lunes 23 de noviembre durante el espectáculo de Luzu TV. El empresario no pudo escapar al roche cuando los asistentes y los conductores le preguntaron si él era el personaje del ampay en el yate en Argentina, junto a sus amigos Said Palao y Mario Irivaren.

Francho reconoció, durante el espectáculo, ser la persona que apareció en el programa de Magaly TV La Firme. Obviamente, la situación se salió de control y el público empezó a vacilarse con el tema, dejando a su esposa, Nathalie Galleno Mendoza, en una posición súper incómoda mientras estaba sentada a su lado.

El drama no terminó ahí. Según Ric la Torre, quien estuvo presente, la gente comentó que la mujer de Francho se fue del teatro llorando y que Francho Sierralta fue detrás de ella. De hecho, hay imágenes donde se le ve abandonando el recinto tras el incidente.

Para cerrar con broche de oro el mal momento, Francho decidió desaparecer de las redes sociales. La mañana de ese lunes 23 de noviembre todavía se podían ver sus fotos con su mujer, pero después optó por cerrar su cuenta personal de Instagram. Ahora ya no se le puede encontrar en la plataforma.