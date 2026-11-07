Isabella Ladera responde a las críticas por la broma a su hija: «Mientras me funan, yo hago cosas demasiado cool»

Espectáculos

Después de varios días de críticas duras por la broma pesada que le hizo a su hija mayor, Isabella Ladera por fin se pronunció. La influencer venezolana lo hizo en sus historias de Instagram, fiel a su estilo, .

«Mientras me funan, yo hago cosas demasiado cool», escribió junto a una foto en la que se la ve sometiéndose a un tratamiento facial. Isabella se había demorado en responder a los duros comentarios. En la imagen se ve que Ladera se está sometiendo a un tratamiento facial.

El video que detonó todo

El clip lo difundió el influencer venezolano Oswaldo Villalobos y ahí se armó la grande. En las imágenes, su hija corre hacia ella y Ladera cierra la puerta, todo como parte del trend. La menor no llega a frenar, se resbala y cae al piso, entre el llanto desconsolado.

Lo que terminó de indignar a la gente no fue solo la caída. En el video se ve que Isabella intenta ayudarla, pero no deja de reírse, y esa actitud le ganó el rechazo de un montón de usuarios en redes. Entre los comentarios en su contra se leían cosas como que no se puede uno burlar del llanto de sus hijos, que a cierta gente habría que quitarle el celular y que así se rompe la confianza ciega que un hijo tiene en su madre. Las críticas llegaron de usuarios y también de figuras públicas.

Las actrices también se metieron

Las actrices colombianas Juliana Galvis y Valentina Lizano se sumaron al rechazo desde sus propias redes. Galvis dijo que la niña confía en su mamá porque se supone que ellas son su primer lugar seguro y se preguntó si eso es contenido. Lizano dijo que esas personas necesitan ayuda psicológica y que las personas competentes deben tomar cartas en el asunto.

Isabella respondió así a la polémica que generó el trend con su hija.