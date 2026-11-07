Paul Michael y Mapi Westphalen se lucen con un baile coqueto y los usuarios ya piden que se concreten

Espectáculos

Paul Michael y Mapi Westphalen no necesitan guion. El Instagram oficial de Guerreros y Combatientes los captó en un baile coquetísimo y el clip bastó para que los usuarios empezaran a pedir que la pareja “se concrete”.

En el video se los ve bailando, y la coquetería se nota tanto que los comentarios no se hicieron esperar. La mayoría coincidía en que la química es auténtica, que Mapi fluye sin estar actuando y que se ven hermosos juntos. Varios la llamaron su pareja favorita y el pedido fue el mismo en casi todos: que los dos den, por fin, un siguiente paso en la amistad que tienen.

Paul Michael y Mapi Westphalen coinciden en Guerreros y Combatientes, donde las cámaras los siguen dentro y fuera de escena.

Nuestra lectura: el clip no prueba nada y tampoco lo necesita. Nadie pide que “se concreten” por un baile, lo pide porque la cosa se ve natural. Y lo natural, en televisión, es lo que más se comenta.

La confesión: “A mí me gusta también”

En una entrevista aparte con las cámaras de Más Espectáculos, Paul Michael aseguró que le gusta Mapi Westphalen.

Después aclaró que a un hombre le puede gustar, que también le puede gustar Melissa porque es una mujer hermosa, y que con Raysa son compatibles. Todo esto salió después de que Raysa Ortiz lo choteara.

Nuestra lectura: el chico no cierra ninguna puerta y tampoco se esconde. Decir en cámara que te gusta una compañera de programa tiene su mérito, sobre todo cuando sabes que en la próxima grabación vas a tener que mirarla a la cara.

Mapi respondió a su manera (y no confirmó nada)

A Mapi también la abordaron para preguntarle por la coquetería de Paul. Su respuesta fue puro equilibrio: contó que como él es coqueto la cosa se presta, pero que además es un chico muy dinámico y muy lindo.

¿Que si confirmó que le gusta? Leyendo bien lo que dijo, no. Habló de él, de su energía y de lo bien que graban juntos, pero de sus propios sentimientos, cero. Seamos sinceros: eso también es una respuesta.

El reto que le lanzó a Katia Palma

Mapi también tuvo que responder por el reclamo en vivo que le hizo Katia Palma, la conductora, por no darle punto a los guerreros, y su descargo terminó con reto incluido.

Primero explicó su lado: que está súper enfocada, que se aloca, que se desespera, que es la adrenalina del momento y que le encanta competir. Después soltó el dardo: para ella, Katia odia a los guerreros y siempre los chanca.

El reto fue directo: que la conductora se ponga en sus zapatos y compita en algún juego por una vez, porque en el momento todo se nubla y uno anda en full adrenalina.

Eso sí, no todo fue reclamo. Mapi admitió que necesita un poco más de calma y contó que varias personas de la producción le han dicho que mejoró sus tiempos. Lo que le falta, dice, es definición, porque en la locura del momento cogió cualquier pelota y la lanzó.

Así que el resumen es simple: una pareja que coquetea en Instagram, un cantante que admite que le gusta su compañera y una conductora que acaba de recibir una invitación pública a competir. Si esto se concreta, exigimos que el baile se repita. ¿O ya tienes tu bando elegido?