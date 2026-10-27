Roberto Guizasola bromea sobre el regalazo a la 'Foquita': “Tuve que vender la mitad de Puente Piedra”

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¡Atención, 'Foquimaníacos'! Hoy, Jefferson Farfán está de cumpleaños y celebra sus 42 años. Como era de esperarse, uno de sus amigos más cercanos, el exfutbolista Roberto Guizasola, conocido como 'Cucurucho', no podía quedarse sin darle un detallazo. La sorpresa para la 'Foquita' ya está lista, pero la confesión de Guizasola nos dejó sin palabras: asegura que el regalo le costó un ojo de la cara y más.

En una entrevista con 'América Hoy', Guizasola soltó, entre risas, que regalarle a Farfán es “demasiado complicado” por sus gustos y por el nivel de los regalos que suele hacer la 'Foquita'. Según contó, tuvo que vender la mitad de Puente Piedra para pagarlo, porque Farfán es muy exigente y también engríe. “No puedo quedar mal”, comentó el 'Cucurucho', dejando claro que hizo un tremendo esfuerzo para estar a la altura.

Aunque Roberto Guizasola no reveló qué le compró a Jefferson Farfán, se nota que no escatimó en gastos. Pero, ¿la 'Foquita' también es así de generoso con sus patas? ¡Claro que sí! Guizasola recordó que, la última vez que fueron a Estados Unidos para grabar un episodio de su pódcast 'Enfocados' con el exfutbolista argentino Sergio 'Kun' Agüero, Farfán lo llevó a la tienda Louis Vuitton. Allí, para su sorpresa, le compró “un par de zapatillas”, a pesar de que Guizasola no es de usar cosas caras. ¡Así da gusto tener un amigo!