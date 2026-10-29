¡Farkas, el magnate que bota la casa por la ventana con sus propinas!

Espectáculos

A ver, a ver, ¿quién dijo que los millonarios eran tacaños? ¡Leonardo Farkas vino a desmentir ese mito a lo grande en Temuco! El magnate chileno, fiel a su estilo de filántropo, se mandó con una propina que dejó a todos en shock después de una visita relámpago a Chile.

Resulta que el sábado pasado, Farkas no solo llegó a Temuco para participar en el torneo de raquetbol, donde demostró que es bastante ducho (hasta donó para que el campeonato se pudiera efectuar), sino que también aprovechó para saciar el hambre post-deporte. Se fue al famoso restaurante Carnivo, y no fue solo, sino ¡con seis de sus guardaespaldas! Imagínense la comitiva.

Lo que pidieron no fue cualquier cosa, por supuesto. Según Sotomayor, Farkas habría optado por una tapa de lomo vetado, mientras que sus seis acompañantes se inclinaron por asado de tira, ensalada de lechuga, espárragos, palmitos y entrañas. Tremendo festín, ¿no? La cuenta, según el periodista Patricio Sotomayor, que contó el chismecito en el programa "Plan Perfecto", habría salido cerca de 600 mil pesos.

Pero aquí viene lo bueno, la cereza del pastel: ¡Farkas le dejó un millón de pesos de propina al mozo! Sí, un millón, así como lo leen. Y para remate, no fue en efectivo, sino por transferencia. El afortunado garzón, con ese gesto tan noble, decidió repartir la tremenda suma con sus compañeros de trabajo. ¡Un crack el mozo también!

Esta historia de la propina generosa explotó en las redes después de que el actor mexicano Alfredo Adame echara a correr la voz. Es que, seamos sinceros, ¿quién no querría que le caiga un Farkas de esos en su turno?

Ahora, la pregunta del millón es, ¿dónde está ese restaurante para ir a trabajar?