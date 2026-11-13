Luciana Fuster le puso el pare a Majo Parodi: «estoy ocupada»

Espectáculos

Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, se metió a la sección de comentarios de una publicación reciente de Instagram de Luciana Fuster y le lanzó un reclamo a la vista de miles de usuarios: «¿Me puedes contestar?». El mensaje dejaba más que claro que la exintegrante de Esto Es Guerra le venía dejando los privados en visto.

Luciana no se hizo la desentendida. Etiquetó directamente a su excuñada y le respondió con dos palabras que ya están dando la vuelta: «estoy ocupada». Seco, corto, sin emojis ni diminutivos. Con ese desplante de manual quedó clarísimo que sus prioridades en este momento están en otro lado y que la conversación no iba a seguir por ahí.

El post mostraba a Luciana con un vestido celeste junto al mar, acompañada de un caballero. El intercambio fue público y no tardó en volverse viral.

Y ahí se armó. Las seguidoras de la modelo abarrotaron los comentarios para aplaudirle la actitud y, de paso, lanzarle algunos palitos a Majo. Hubo de todo: felicitaciones por la respuesta, bromas sobre que ahora sí pida una cita para conversar, y recordatorios de que hace un tiempo las críticas caían del otro lado. Sí, el internet peruano tiene memoria selectiva pero muy buena puntería.

Para quien recién se ubica: Majo es hermana de Patricio Parodi, y de ahí viene el parentesco de excuñada que le queda a Luciana. Nada más. No hay pleito nuevo para analizar en tres tomos: fue un reclamo en un comentario y una respuesta de dos palabras.

Nuestra lectura: la respuesta fue quirúrgica. No insultó, no se enganchó, no le dio material a nadie y aun así puso el límite. Si eso no es manejar el personaje, no sé qué es. Igual, seamos honestos, más de uno va a reciclar el «estoy ocupada» en la próxima conversación que no quiera tener. ¿Tú le habrías contestado o lo dejabas en visto, como ella a Majo?