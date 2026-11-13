Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón: palmotazos, taxi y cero disimulo

Espectáculos

Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón están disfrutando de su relación, no ocultan su amor y se les ve felices. Ella, hija de Melissa Klug, dice sentirse tranquila al lado del hijo del reconocido actor y le reconoce un mérito grande: haberla alejado de los escándalos.

Lobatón es la ex de Bryan Torres, el papá de sus dos últimos hijos, con quien tuvo una relación tormentosa. Después de algo así, seamos honestos, cualquiera se merece un poco de paz.

El romance no se queda solo en caritas de enamorados. El último fin de semana ambos fueron a un concierto y ahí reafirmaron lo bien que se sienten juntos. Por ahora, dicen, no han enfrentado problemas de pareja, así que todo tranquilo.

Renato fue el que soltó la frase de la noche en pleno evento: “Todas las mujeres son tóxicas”. Él mismo matizó el asunto: dijo que uno va madurando con el tiempo y que su vínculo está bien por el momento. Y remató con un clásico: que no le gusta escupir al cielo.

Samahara, por su lado, tampoco se guarda nada: “Ya me tocaba que me amen como me merezco”. Dijo además que él se porta bien.

La postal más comentada llegó de madrugada. Los dos salieron de una discoteca en el distrito de Barranco, caminaron un tramo y recién ahí abordaron un taxi.

El taxi los dejó en la casa de Lobatón. Renato bajó, caminó detrás de ella —siempre acompañándola, como la primera vez— y cuando ella se disponía a ingresar al condominio, le dio palmotazos en el derrier.

La escena fue cerca de las cinco de la mañana, cuando ya no quedaba alma en la calle. A estas alturas, hasta el conserje ya lo tiene más que fichado.

Al final, la escena tiene cero de escándalo: son dos personas contentas que salen, se toman su tiempo y vuelven a casa. Lo que llamó la atención fue el método de despedida, nada más.

Nosotros solo decimos una cosa: si el amor se mide en palmotazos de despedida, estos dos van primeros en la tabla. ¿Tú te despedirías así frente al conserje de tu edificio?