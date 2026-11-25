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Toei Animation ha decidido que era momento de darle una segunda oportunidad a las aventuras de Goku y sus amigos con Dragon Ball Super: Beerus. Esta versión mejorada, que empezó a emitirse el 11 de octubre de 2026, busca borrar el mal recuerdo de aquellos primeros episodios de 2015 que fueron duramente criticados por tener una calidad de animación irregular, sobre todo en las peleas contra Bills y Freezer.

La serie, que es la continuación de Dragon Ball Z y fue creada por Akira Toriyama, ahora presume de una presentación visual mucho más cuidada. El episodio emitido el 22 de noviembre dejó claro que no se trata solo de un "maquillaje" visual, sino de una reinterpretación de la historia con elementos que no estaban en la versión original.

Un adelanto del Ultra Instinto

El séptimo episodio de esta nueva entrega trajo una sorpresa para los fans: la primera referencia visual al Ultra Instinto. Aunque Goku recién domina parcialmente esta técnica mucho después, durante el Torneo del Poder, aquí ya se asoma el poder. La escena ocurre mientras Goku y Vegeta entrenan con Whis, el ángel que acompaña al Dios de la Destrucción.

Durante la sesión, Whis les suelta la verdad incómoda: ambos saiyajines piensan demasiado antes de reaccionar. Mientras que Vegeta se concentra demasiado en cada movimiento y Goku suele bajar la guardia, la solución es que sus cuerpos respondan automáticamente ante cualquier amenaza, sin esperar las órdenes del cerebro.

Para ilustrar este concepto, la nueva versión muestra una representación del poder mediante un aura plateada con tonos azules y violetas. Es un detalle que brillaba por su ausencia en el anime de 2015 y que sirve como un anticipo de lo que pasará más adelante cuando Goku se enfrente a Jiren en el Torneo del Poder.

El regreso del tirano galáctico

Freezer, el villano más icónico de la franquicia, también tiene un papel protagónico en este capítulo. Tras haber sido derrotado definitivamente por Trunks del Futuro en Dragon Ball Z, el tirano pasó tiempo en el más allá hasta que sus seguidores usaron las Esferas del Dragón para resucitarlo.

En esta adaptación, Freezer tiene un diseño mucho más detallado, especialmente en su primera forma, gracias a que Toei Animation aprovechó los avances técnicos actuales para darle líneas más definidas. Pero lo más curioso es el cambio en el lugar donde estaba atrapado antes de volver a la vida.

En la versión original, Freezer sufría la tortura de estar rodeado de criaturas adorables, flores y canciones alegres, algo insoportable para alguien tan cruel. Dragon Ball Super: Beerus mantiene la broma, pero le cambia la vibra: ahora los colores son más oscuros, las criaturas tienen ojos rojos y aparecen recuerdos de sus derrotas frente a Goku y Trunks, creando una atmósfera mucho más inquietante.

Cambios en el ritmo y el futuro de la serie

Con la llegada del arco de La resurrección de F, queda claro que Toei Animation no solo mejoró los dibujos, sino que también está metiendo mano en el ritmo de la historia. Han decidido eliminar algunas secuencias y reorganizar eventos para que la narración sea más directa. Un ejemplo es el séptimo episodio, donde se saltan parte del proceso de entrenamiento de Goku y Vegeta con Whis.

Lo que se viene es recuperar el momento clave de la transformación de Freezer en Golden Freezer y su batalla contra los saiyajines, quienes también estarán desarrollando sus nuevas habilidades divinas. Hasta ahora, Toei Animation no ha confirmado si Dragon Ball Super: Beerus adaptará todos los arcos posteriores, incluyendo el Torneo del Poder.

En México, la serie está disponible en Crunchyroll, donde llegó el 11 de octubre con subtítulos y empezó a recibir el doblaje al español latino el 12 de noviembre. Los episodios siguen llegando semanalmente, permitiendo que hasta los fans más veteranos encuentren detalles que pasaron por alto la primera vez.

¿Será que finalmente el Ultra Instinto se ve como debería desde el principio o Toei solo nos está antojando?