Espectáculos

Marcelo Tinelli ya no está adentro del juego: ahora reparte las cartas. El conductor argentino, conocido por Showmatch, debutó como anfitrión de la tercera temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, que llegó a Prime Video el 20 de noviembre de 2026 y que en sus dos entregas anteriores lo tuvo del otro lado, como participante. La fórmula no cambia: diez comediantes encerrados seis horas, cámaras hasta en el último rincón y una sola misión, hacer reír a los rivales sin soltar ni una sonrisa. El que se ríe se lleva una tarjeta y queda a un paso de la eliminación.

El premio no se lo queda nadie del elenco: son USD 20.000 para una fundación que elija el ganador. Risa con causa, entonces.

Quiénes se encierran

La nómina mezcla tele, teatro, radio, stand-up y redes: Belén Francese, Martín "Campi" Campilongo, Dalia Gutmann, Darío Lopilato, José María Listorti, Marti Benza, Mex Urtizberea, Mica Suárez, Sebastián Almada y Homero Pettinato.

Las generaciones chocan y ahí está la gracia. Campi, uno de los artistas con mayor recorrido del grupo, comparte el encierro con comediantes de una generación más pegada a lo digital, como Marti Benza y Mica Suárez. Cada uno llega con herramientas distintas y tiene que medir sus recursos frente a colegas que juegan con otras reglas.

Cómo se aguanta la risa

Cada participante tiene que hacer reír a los demás y, al mismo tiempo, mantenerse serio frente a personajes, imitaciones, monólogos, recursos físicos e intervenciones inesperadas. Quien se ríe recibe una sanción y queda expuesto a la eliminación.

Y no hay dónde esconderse: una gran cantidad de cámaras registra los gestos de los jugadores, así que una sonrisa apenas disimulada puede activar la intervención del anfitrión y terminar en tarjeta. Las amarillas y las rojas marcan el camino hasta que quede una sola persona en competencia. Ojo con un detalle: las tarjetas no juzgan el chiste, juzgan la capacidad de aguantarse la risa.

Tinelli ya había pasado por las dos temporadas previas y esa experiencia le enseñó cuán determinante puede ser una reacción mínima. También admitió que hubo competidores a los que quería ver más tiempo en la casa, aunque el reglamento no permite hacer excepciones.

"Fue adrenalina total"

Aunque el formato responde a una estructura internacional y tiene reglas precisas, el conductor insiste en que adentro de la casa no hay guion cerrado. Su chamba es seguir cada reacción, decidir cuándo va una advertencia o una expulsión y, además, lanzar desafíos que suban la tensión. Resumió las jornadas de grabación como pura adrenalina.

Las seis horas de competencia no se apoyan en situaciones pautadas, y por eso el programa conserva ese margen de incertidumbre que, según él, se parece al humor que más disfruta: el que sale de manera espontánea.

Sobre las diferencias de edad, formación y plataformas, Tinelli no ve una ruptura en el humor. Mencionó el humor de Alberto Olmedo, las producciones de Guillermo Francella y las propuestas actuales como ejemplos de continuidad, y definió el humor como música: la cadencia y la forma en que cada uno conecta con una situación pueden pesar tanto como el chiste.

Humor, límites y tarjetas verdes

Consultado por los límites del humor y los debates alrededor de la cancelación, Tinelli evitó armar un catálogo de temas que merezcan sanción automática. Para él cada contenido se entiende en el contexto en que fue hecho, cuestionó la idea de las cancelaciones definitivas en el mundo digital y sostuvo que las percepciones cambian con el tiempo. "Le pongo una tarjeta verde a todo el humor en toda la vida de las personas", expresó, aunque reconoció que algunas propuestas pueden no gustar en determinados momentos.

También habló de la risa fuera de la competencia. Dijo que el humor puede ayudar a quienes atraviesan momentos difíciles y lo vinculó con su infancia y el ambiente familiar en el que creció, donde dijo que el humor lo salvó de muchas situaciones difíciles. Según explicó, encontrar una sonrisa ante circunstancias complejas puede funcionar como alivio, incluso cuando no resuelve los problemas de fondo.

Sobre el oficio, cree que el comediante se puede aprender y perfeccionar: hay técnicas para desarrollar recursos, ritmos y herramientas de escena, aunque ciertas cualidades aparecen de manera natural. Y él mismo se pone en la lista de las limitaciones cotidianas: no sabe bailar, cantar ni hablar inglés, tiene poca habilidad para las tareas domésticas y es blanco de las bromas de sus hijos. Reírse de eso, dice, es parte de su relación con el público.

La tercera temporada está disponible de forma exclusiva en más de 240 países y territorios.

¿Y tú cuánto aguantarías sin reírte? Yo, con Campi en la misma sala, pierdo en el primer minuto y con tarjeta roja.