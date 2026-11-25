Espectáculos

Christian Cueva quiso festejar sus 35 años a lo grande en una casa de Cieneguilla, pero el juergón terminó con la visita del serenazgo. La fiesta, donde lo acompañó su pareja Pamela Franco, empezó la noche del 22 de noviembre y se retomó el 23 de noviembre desde las 2 p. m. con varias orquestas y un montón de invitados, entre ellos Carlos Zambrano, Lucho Mi Barrunto y su abogado Samir Villaverde.

El equipo de serenazgo llegó alrededor de las 7 de la noche del 23 de noviembre tras recibir quejas de los vecinos y midió el volumen con un sonómetro. ¿El resultado? Registraron 70 decibeles, cuando el límite permitido era de 60. O sea, se pasaron la mano con el volumen y no fue sorpresa.

Pero el problema no fue solo el ruido. Según los trabajadores municipales, esa casa ya es reincidente, tiene multa tras multa y ni siquiera contaba con permiso para organizar eventos de ese tipo. Según el relato de la conductora, algunas orquestas estaban instaladas en plena calle.

Magaly Medina, que ya sabe todo, soltó que hasta hubo un vecino reclamando porque no podía estacionar su carro por la cantidad de gente y vehículos que llenaban la zona. La conductora no se guardó nada y criticó que donde Cueva está, siempre hay problemas y que nunca puede hacer algo tranquilo sin molestar a los demás. Para cerrar con broche de oro, Magaly dejó en el aire quién es el dueño de la casa y quién organizó todo el evento.