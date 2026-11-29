Espectáculos

Christian Cueva celebró su cumpleaños rodeado de familiares, amigos cercanos y Pamela Franco. Sin embargo, el festejo dejó una duda en el aire: ¿cuánto se gastó realmente? La cantante de cumbia apareció en varios videos promocionando productos y servicios de los emprendimientos que participaron en el evento, convirtiendo la fiesta en una vitrina publicitaria.

Pamela Franco se encargó de agradecer a los proveedores que hicieron posible la celebración. Las menciones fueron tantas que las promociones terminaron ganando más protagonismo que el propio cumpleañero. Esto dejó abierta la posibilidad de que gran parte de la fiesta se haya realizado mediante canjes o colaboraciones con las marcas, aunque se desconoce el monto exacto de dinero destinado al evento o qué servicios fueron cubiertos por acuerdos publicitarios.

Este detalle surge mientras existen controversias por la separación entre el futbolista y Pamela López. Según América TV, la fiesta se realizó en un local de Cieneguilla y el futbolista cumplió 35 años. En sus redes sociales, Pamela Franco le dedicó un mensaje de cumpleaños.

La celebración tuvo música y diversión. América TV informó que Marina Yafac llegó para cantar y que el propio Cueva tomó el micrófono para cantar. Por su parte, Radio Onda Cero mencionó que Yafac fue contratada por Franco para animar la fiesta y que escuchó planes de la pareja de querer estar juntos siempre y hasta casarse. Según la misma fuente, Cueva mostró cariño hacia la hija de Pamela Franco y cantó temas como "Así son los hombres", "Te dejo libre" y "Cariño loco".

El aspecto de la cantante también fue blanco de comentarios. Según ATV.pe, Magaly Medina comentó el look de Franco y criticó el pañuelo que usó en la cintura.

¿Tanta publicidad en un cumple es normal o ya se pasaron de lanza?