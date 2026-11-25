Espectáculos

Hugo García volvió a poner a temblar el mundo de los realities. El influencer confirmó que será uno de los participantes de la nueva temporada de 'Exatlón Estados Unidos', un formato conocido por sus exigentes pruebas físicas donde el cuerpo se pone a prueba al límite.

a través de su cuenta de Instagram, el peruano compartió el afiche oficial de su incorporación y no ocultó su emoción por este nuevo reto. "¡EL BABYYY ESTÁ DE VUELTA!", escribió al anunciar que regresa a la televisión. En la imagen promocional, Hugo aparece con el uniforme azul, confirmando que formará parte del equipo de la Fuerza Azul.

El influencer, quien es pareja de Isabella Ladera, confesó que llevaba tiempo guardando este secreto y pidió a sus seguidores que lo acompañen en esta experiencia donde promete darlo todo por su equipo.

Para los que ya están contando los días, el estreno de 'Exatlón Estados Unidos' será el martes 8 de diciembre. El programa se transmitirá por Telemundo y también estará disponible en Peacock, a las 7:00 p. m. (hora del Este) y 6:00 p. m. (hora central).

Este regreso marca un giro internacional para Hugo, quien se hizo famoso en el Perú gracias a su paso por 'Combate' y luego consolidó su popularidad en 'Esto es guerra'. Ahora, el 'Baby' deja atrás los circuitos locales para medirse en un desafío fuera del país.

Sinceramente, ya era hora de verlo competir otra vez, pero ¿creen que la Fuerza Azul tenga oportunidad con él en el equipo?