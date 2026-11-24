Espectáculos

Pancho Rodríguez cuestionó a Patricio Parodi en el reciente programa de Esto Es Guerra Desafío 14 y lo calificó de "egoísta". El motivo: según el combatiente, el capitán de los Guerreros quería quedar eliminado y apostó 9 mil puntos para poder irse de vacaciones.

La producción no le siguió el juego. En lugar de eso, decidió sentenciar a Onelia Molina y Leandro Cabello.

Rodríguez añadió que antes Parodi era un engreído y que hoy es un egoísta, a quien no le importa apostar 9 mil puntos ni el esfuerzo de sus compañeros, y que deja solo a su equipo.

Said Palao aseguró que coincide con el combatiente y sumó su propia lectura: el nuevo engreído de producción sería Rodríguez, ya que le hicieron caso para el cambio de equipo.

Capitán acusado de egoísta por un lado, combatiente al que le devolvieron la etiqueta de engreído por el otro. ¿Y ahora a quién le toca el título?