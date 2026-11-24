Espectáculos

Milett Figueroa se conectó por teléfono con 'Sálvese quien pueda', el programa de América TV de Argentina, el viernes 20 de noviembre de 2026, y el enlace terminó con ella cortando la comunicación en pleno aire. Del otro lado estaba Ximena Capristo, que le reclamó por unos vestidos.

Un enlace que arrancó tranquilo

La entrevista empezó con una consulta sobre los comentarios del periodista Nelson Castro acerca de Chiclayo. La conversación cambió después.

El giro: 'Bailando' y las prendas

El cambio llegó cuando surgió un episodio relacionado con el paso de la peruana por el reality 'Bailando'. Ahí Capristo la emplazó a devolver unas prendas que, según la panelista, pertenecían a diseñadores. Fue el momento en que el enlace se tensó.

El reclamo, punto por punto

El reclamo de Capristo tuvo su método. Primero habló de un diseñador y enseguida se refirió a varios. Después habló de vestidos, en plural, al acusar a la modelo de haberse quedado con las prendas. Lo que no hubo fueron pruebas que respalden esa acusación. En medio del intercambio, la panelista le preguntó directamente: "¿por qué no los devolvés?". También le dijo que a ella le convenía no recordar para pasar con un 'no recuerdo'.

La respuesta de Milett

Figueroa cuestionó la manera en que Capristo se dirigió a ella y dijo que no la conocía. "Reina, a mí no me hables como se te da la gana", le respondió. Del otro lado, Capristo defendió su forma de hablar y sostuvo que no le estaba faltando el respeto.

El adiós y el corte

Mientras otros integrantes del programa intentaban intervenir, Figueroa se despidió y cortó la comunicación. La ex de Marcelo Tinelli terminó la llamada sin pronunciarse específicamente sobre las prendas: no hubo respuesta sobre el fondo del reclamo.

Quién es quién en el cruce

Milett Figueroa es una modelo peruana que pasó por el reality 'Bailando'. Ximena Capristo es panelista del programa argentino y la que puso el tema de los vestidos sobre la mesa. Nelson Castro es el periodista cuyos comentarios sobre Chiclayo abrieron la entrevista.

Hasta el momento, sin respuesta

Milett no se ha referido al tenso momento que vivió en el programa argentino ni a los señalamientos sobre los vestidos.

Lo que sí contó: cómo es cuando se enamora

La semana anterior, la exchica reality estuvo en el streaming de 'La Manada' y abrió su corazón respecto a cómo es cuando está muy enamorada. En esa conversación habló de cómo se comporta cuando el amor aparece y de cómo se comporta cuando no está en pareja. Aseguró que es una mujer apasionada y lanzó una frase que llamó la atención de los internautas: cuando se enamora, es devota al macho.

Por eso, contó, cuando está soltera su energía está realmente concentrada en ella y disfrutando su soledad. Admitió también que se entrega totalmente cuando el amor toca su puerta, y que valora eso de sí misma: saber cómo es una cuando ama y saber tomar decisiones por y para uno mismo, para seguir adelante.

Actualmente, Milett está soltera. Su última relación conocida fue con el conductor argentino Marcelo Tinelli, y el romance terminó después de tres años.