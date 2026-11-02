¡Desde Ica con voz y estilo! Gustavo Gutiérrez la rompe en Yo Soy con un show de doblaje que le valió el pase a la siguiente ronda

Espectáculos

Gustavo Gutiérrez llegó directo desde Ica, acompañado de su pareja, con quien además lidera la orquesta “Pasión Dorada”. Su misión en Yo Soy: clavar la imitación de Charlie Cardona, un reto salsero que ya de por sí es un nivelazo.

Pero antes de cantar salsa, Gustavo mostró su versatilidad vocal. ¡Se pasó de multifacético! Recreó las voces de Melcochita, el temible Gargamel, el vacilón del Gallo Claudio y hasta el tierno Barney.

La cosa se puso tensa cuando Lita Pezo, con su ojo crítico, le dio un “no”. ¿La razón? Consideró que le faltaba trabajar la corporalidad, ese toque escénico que lo hace un artista completo. ¡Ay, Lita! Siempre exigiendo el paquete completo, ¿no?

Cachín y el resto del panel de jueces, sin embargo, notaron que Gustavo empezó con una técnica vocal impecable, aereando la voz como mandan los cánones. Pero luego se quedó corto. Le permitieron hidratarse antes de decidir. ¡Esa pausa para el agüita que todos hemos necesitado alguna vez!

Tras ese respiro estratégico y recuperarse vocalmente, el jurado le dio la bienvenida a la siguiente ronda, demostrando que con talento y un poco de agua, ¡todo es posible! ¿Quién más cree que la corporalidad se aprende, pero ese chorro de voz es de otro level?