Cuco Cerda celebra el título de ingeniero agrónomo de su hermano Rai

Espectáculos

El jueves por la tarde, Cuco Cerda usó sus historias de Instagram para celebrar a su hermano. Raimundo Cerda, más conocido como Rai Cerda, recibió el diploma que acredita su título profesional como ingeniero agrónomo, y el exchico reality se encargó de que sus seguidores fueran testigos del momento.

La noticia no llegó como comunicado ni como esos textos largos que uno escribe en las notas del celular. Llegó como un registro audiovisual de la ceremonia de entrega del diploma, en el que se ve parte del acto. Con eso, Cuco dejó en evidencia su orgullo por el nuevo profesional de la familia.

El abrazo y el "Bien bien"

Lo que se robó el momento fue la reacción de Cuco. En las imágenes aparece yendo a felicitar a su hermano, y los dos protagonizan un abrazo. Ahí mismo, el exintegrante de El Fenómeno le dedica unas breves palabras para reconocer el paso que acaba de dar. "Bien bien", se le escucha decir.

Escueta, casi minimalista. Y aun así funciona: hay felicitaciones que no necesitan párrafos ni emojis de fuego, solo un abrazo frente a la cámara y tres palabras dichas al pasar. Nos gustó más eso que cualquier post que parezca carta de fin de año. Sin producción, sin libreto: un hermano que presume y otro que acaba de recibir su diploma.

La foto con el diploma en la mano

Las celebraciones no terminaron en el video. En una segunda historia, Cuco compartió una fotografía junto a Rai en la que ambos aparecen posando con el diploma que acredita su titulación como ingeniero agrónomo. Ahí ya no hacía falta texto: el papel en la mano lo decía todo.

Porque un título profesional cierra una etapa larga, de años de formación, evaluaciones y dedicación. La titulación de Rai se convirtió en una noticia especial para su entorno familiar, que pudo acompañarlo en el momento. Y el nuevo título también abre otra etapa: la de llevar al ámbito profesional los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria.

Con apenas dos registros, el video y la foto, Cuco compartió públicamente parte de la celebración y mostró la cercanía entre ambos hermanos. Fueron suficientes para dejar ver el orgullo que sintió al acompañar a Raimundo durante la entrega del diploma. Un par de historias, cero drama, cero suspenso: el logro estaba en la pantalla y no necesitaba más vueltas.

El detalle que llamó la atención

Al revisar las publicaciones hay algo que salta: en las historias que compartió Cuco no aparece Faloon Larraguibel. Ni en los videos ni en las fotografías difundidas por el hermano de Rai se ve a la influencer acompañando al nuevo profesional durante la entrega del diploma. Y, hasta el momento de esas publicaciones, tampoco había compartido fotos o videos en su cuenta de Instagram para felicitar públicamente a Raimundo por su titulación.

Ojo, que eso no significa nada raro. No sale en los registros que difundió Cuco y no se ha referido públicamente al logro académico de su pareja en redes. Que no aparezca en un par de historias no quiere decir que no haya estado en la celebración ni que no haya acompañado a Rai en un momento así. Acá solo se puede hablar de lo publicado, no de lo que pasó fuera de cuadro.

Queda la duda de si la felicitación aparece después. Y si no aparece, igual nadie le quita el título al flamante ingeniero.