Christopher Gianotti sobre su matrimonio con Úrsula Boza: “Ella me celaba mucho y yo la celaba a ella”

Espectáculos

Christopher Gianotti cuenta su historia de amor desde la vereda de los casados y felices, pero sin maquillar el pasado: dijo que su matrimonio con Úrsula Boza, a quien él llama Uchi, fue tóxico para los dos y que la relación se sostenía en la dependencia mutua. “Tóxico” es la palabra que le encajamos a cualquier cosa, pero acá la usa para hablar de su propio matrimonio.

Él lo explicó con todas sus letras: dependía de ella y ella dependía de él. A eso le sumó los celos, que iban en las dos direcciones. “Ella me celaba mucho y yo la celaba a ella, por tonterías”, declaró el expresentador de “Más conectados”.

Y aclaró que ninguno de los dos le dio al otro un motivo real para esos celos. Celos de manual, de esos que no necesitan pruebas porque se alimentan solos. Reconocerlos en voz alta, y de las dos partes, no es poca cosa.

Según contó, él y su esposa dieron por finiquitado el matrimonio y construyeron una relación nueva.

También reveló que la única forma de convivir con Uchi era pedir su mano. Armó la pedida con ramo de flores y con la familia de ella presente. Pero cuando su suegro ofreció pagar el matrimonio, él se negó.

De ahí sale el dato que explica la espera: Úrsula Boza aguantó seis años hasta que él reuniera el dinero. Seis años es bastante, y ahí no solo se junta plata: también se prueba la paciencia. Recién entonces se casaron, con una fiesta grande.