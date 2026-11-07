Magaly Medina cuestiona la pedida de mano de Mark Vito a Leslie Echavarría: “Eso lo planificaron los dos”

Espectáculos

Magaly Medina no se tragó la sorpresa. En su programa del 4 de noviembre, la conductora de espectáculos comentó el video de la pedida de mano de Mark Vito a Leslie Echavarría y fue directa: para ella, la empresaria sabía lo que venía. “No creo que ella no supiera, yo creo que eso lo planificaron los dos”, dijo.

Lo que llamó su atención fue el despliegue audiovisual. La escena incluyó distintos planos, una edición posterior y registros del instante en que ella aceptó la propuesta. Para Magaly, ese detalle restó espontaneidad al momento.

Cámara sí, equipo completo no

La conductora aclaró que no tiene problema con que una propuesta quede registrada en video. Su punto es otro. “Esto tendría que ser romántico, está bien pon tu cámara, pero no lleves a un equipo completo”, comentó. Según su lectura, la intervención de varias personas y el trabajo de edición cambiaron el sentido íntimo del momento.

Según dijo, la pareja, que publica contenido de manera habitual en plataformas digitales, habría organizado la grabación antes de llegar al mirador.

Para Magaly, el objetivo apuntaba a otro lado. En su lectura, el contenido estuvo pensado para el público que sigue a ambos creadores: sorprender a sus seguidores y ver cuánta interacción conseguían en sus perfiles.

La propuesta generó debate por la producción que acompañó el anuncio.

El sí en el mirador de Trama

La propuesta ocurrió durante unas vacaciones de la pareja en Pozuzo, distrito de la provincia de Oxapampa. Mark Vito llevó a Leslie Echavarría al mirador de Trama con el argumento de grabar un video para redes sociales, sin contarle de inmediato el motivo principal de la visita.

Ya en el lugar, el influencer estadounidense se arrodilló frente a la empresaria y le entregó un anillo de compromiso. La secuencia completa quedó registrada en un video que ambos compartieron después con sus seguidores.

Echavarría respondió que sí entre lágrimas, lo abrazó y lo besó frente a las cámaras. Más tarde, en otra parte del registro, mostró el anillo. La publicación se llenó de felicitaciones y comentarios de sus seguidores.

Quién es quién

Mark Vito es un empresario e influencer estadounidense, conocido públicamente por su anterior matrimonio con la presidenta Keiko Fujimori. Leslie Echavarría es empresaria y, junto a él, suele compartir viajes, actividades y momentos de la relación en sus redes. Magaly Medina conduce desde 1997 el programa Magaly TV, la firme.

Nuestra lectura

Seamos honestos: el video está lindo, el mirador de Trama es un escenario de lujo y el anillo cumplió. Pero una pedida de mano con varios planos, un equipo en pleno mirador y edición posterior ya no es una pedida: es un estreno. Y si la novia sabía, como cree Magaly, entonces los sorprendidos fuimos nosotros, no ella.

¿Nos molesta? Un poco, sí. No porque graben, si grabamos todo, es nuestra época. Molesta porque el guion se nota. Una propuesta de verdad se te escapa, te tiembla la voz, hasta dudas dónde va el anillo. Cuando todo está calculado al milímetro, lo que vemos es una escena, no un momento.

La pareja abrió una nueva etapa y el debate quedó servido: ¿fue una sorpresa o un contenido más? Mark Vito y Leslie Echavarría suelen compartir su relación en redes. Según Magaly, lo que buscaban era sorprender a su público y conseguir likes.

Nosotros solo pedimos una cosa: que nos inviten al estreno. Perdón, a la boda.