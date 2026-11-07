Franco Pennano comparte una foto inédita de su último día en Al fondo hay sitio

Espectáculos

Franco Pennano emocionó a los seguidores de Al fondo hay sitio con una foto inédita. El actor peruano compartió una imagen de su último día de grabación como Cristóbal Montalbán junto a Diego (Giovanni Ciccia) y Alessia (Karime Scander), dentro de una clínica.

Un miembro de la producción les tomó la foto para inmortalizar el emotivo reencuentro de Cristóbal con su padre y su hermana en la ficción, dentro de una clínica para despedirse de Alessia. Esa jornada también marcó el final de Pennano en la serie: su personaje solo estuvo unos pocos capítulos.

Un padre que no quiere ni ir a Recuay

Después de despedirse de Alessia, Diego se topó con Cristóbal en la clínica. El chef le contó a su hijo que viajaría a España para encargarse de su nuevo negocio y le dio un abrazo antes de irse.

Hasta ahí, todo tierno. Lo incómodo vino después, cuando el fotógrafo le preguntó cuándo iría a Recuay para pasar tiempo con él y con July (Guadalupe Farfán). «¿Cuándo me vas a ir a visitar a Recuay?», le lanzó. Y la respuesta del chef fue de manual: «Algún día, hijo, déjame pensarlo».

Nos quedó clarísimo que a Diego no le entusiasma la idea de volver a la sierra. Es nuestra lectura y nada más, pero esa respuesta no suena a sí.

La despedida de Diego y Alessia

La escena fuerte fue la otra. El chef se salvó de un infarto de miocardio y luego le reveló a la futura esposa de Jimmy que tiene que irse a España para abrir un nuevo negocio, y que ya no podrá quedarse para ver su recuperación.

Le dijo también que está en conversaciones con unos empresarios españoles para abrir un nuevo restaurante en Madrid, le agradeció a su hija por comprenderlo, le aseguró que pronto volverán a trabajar juntos y cerró con un beso en la frente.

Ahí la despedida pegó. Pero seamos honestos: el momento que se nos queda grabado es el de Cristóbal preguntando por Recuay y recibiendo largas de su papá. ¿Alguien le avisa a July que mejor no espere sentada?