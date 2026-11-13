Andrés Roca Rey zanja el rumor con Victoria Federica: 'es amor de hermanos'

Espectáculos

Andrés Roca Rey volvió a España y esta vez sí se paró a hablar. El torero peruano, conocido en el mundo taurino simplemente como Roca Rey, aterrizó en Madrid después de unas semanas en su tierra cumpliendo compromisos taurinos. En el aeropuerto, con las cámaras encima y la expectativa al máximo, se detuvo a resolver los temas personales que lo tienen en el centro del foco mediático. Sus compañeras de viaje, Victoria Federica y María García de Jaime, prefirieron pasar de largo.

El punto más comentado tras su ruptura con Tana Rivera ha sido la presencia de Victoria Federica durante sus días en la capital peruana, que volvió a encender las alarmas sobre un posible romance. El diestro lo cortó de raíz, eso sí, con una sonrisa enorme: "yo a ella la quiero como a una hermana. Es amor de hermanos".

Digámoslo como es: una amistad tan cercana, justo después de una ruptura reciente, es el material perfecto para que las redes armen su propia novela. Que él haya salido a aclararlo antes de que la historia siga creciendo ya es un avance, porque el silencio en estos casos solo le echa más leña al chisme.

Con su expareja tampoco dejó el ambiente cargado. Sobre Tana Rivera dijo que la quiere mucho y que son muy buenos amigos.

El otro frente de la llegada fue bastante menos romántico y bastante más vecinal. Roca Rey le bajó el tono a la polémica por su cumpleaños número 30 en su finca de Gerena, donde el Ayuntamiento abrió un expediente por el ruido. Para él, son comentarios exagerados sobre una fiesta inolvidable en familia, y no un escándalo.

Igual, la escena tiene su gracia: el diestro explicando en un aeropuerto que su fiesta de cumpleaños no fue para tanto. Cosas de la fama.

Y así se va de Madrid: con los frentes cerrados y la sonrisa puesta. ¿Le creemos el "amor de hermanos" o igual vamos a estar pendientes del próximo aeropuerto?