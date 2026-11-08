Carla Campos Salazar responde a sus detractores: «Los haters son mis mayores fans»

Espectáculos

Después de varias semanas con un perfil bajo tras el ampay que la puso en el centro de la atención, Carla Campos Salazar volvió a moverse en redes. La hermana de Adriana Campos Salazar se metió a una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, conversó con sus seguidores y no esquivó el tema de las críticas que recibe.

Sobre los comentarios negativos, contó que el hate no es algo que haya superado, sino algo con lo que convive, y que esos mensajes forman parte de su día a día. Después les tiró un dardo con sonrisa a sus detractores: «Los haters son mis mayores fans, en este momento, eh, son los que todo el día ahí me comentan cosas bonitas. Un beso para los haters».

Vamos a ser honestos: en el mundo de las historias de Instagram, decir que vives con el hate es casi un requisito del cargo. Pero igual tiene su mérito responder con ironía y no con drama. Y la frase tiene su lógica: quien te comenta todos los días, aunque sea para tirarte mierda, es el que más tiempo pasa en tu perfil. Al final del día, también son público.

El guiño a Curwen y Suemi

El viernes 6 de noviembre, Carla se pronunció por primera vez sobre su expareja, el streamer Víctor Caballero, más conocido como Curwen, y el acercamiento que se le atribuye con Suemi Laura Chang. Lo hizo también en sus historias, respondiendo preguntas, y no evitó referirse al shippeo entre ambos.

Su respuesta llamó la atención por el tono: «Amor y paz, gente. Amor y paz, y que triunfe el amor verdadero». Cortito, sin nombres, sin detalles. Y justamente por eso prendió: dicho así, suena a indirecta fina, de esas que se entienden sin subrayar nada. Ella no profundizó en el tema ni dio más explicaciones.

Lo concreto es que el shippeo entre Curwen y Suemi viene comentándose, y que Carla, que hasta hace unas semanas estaba fuera del ojo público, igual terminó respondiendo. No aprobó, no desaprobó, no aclaró nada: soltó la frase y dejó que cada quien saque sus conclusiones.

Así que la pregunta queda flotando: ¿fue amor y paz de verdad, o el «que triunfe el amor verdadero» más irónico del año? Ustedes deciden, porque Carla ya dijo lo suyo.