Greeicy Rendón y el esposo que “coqueteó” en vivo: ¿Y la esposa? ¡Se volvió viral con su reacción!

Espectáculos

Greeicy Yeliana Rendón Ceballos, la actriz, cantante y modelo colombiana que conocimos como Daisy O'Brian en la novela de Nickelodeon, está de gira con su Candela World Tour. En su paso por Venezuela, la artista dejó a todos boquiabiertos con un momento en vivo que se robó el show y las redes sociales, un incidente que pocos esperaban y que ya está dando que hablar.

La movida empezó en el Palacio de Eventos de Maracaibo, durante la interpretación de “Discúlpeme señor”, esa canción donde la artista juega con la idea de tomar la iniciativa en el amor. Mientras Greeicy cantaba desde el escenario, la cámara del concierto hizo lo suyo. De pronto, un hombre del público apareció en la pantalla gigante. Greeicy, sin perder el ritmo, le “dedicó” varios versos directamente desde la tarima, apuntando hacia él mientras continuaba con su presentación. El espectador, ni corto ni perezoso, respondió con sonrisas y hasta besos volados, mientras la gente observaba su reacción en primera fila (literalmente en la pantalla). La tensión, o al menos la curiosidad, crecía en el ambiente.

¡Sorpresa! La esposa estaba ahí, ¡y con celular en mano!

Pero la cosa no quedó ahí. El hombre no estaba solo. ¡Su esposa estaba con él! Sindy Susana, quien para sorpresa de muchos, no solo fue testigo de todo sino que lo grabó. Sí, así como lo lees. Ella misma capturó el momento en que Greeicy le cantaba a su esposo y lo compartió después en sus propias redes sociales. Imagínate la escena: la gente esperando drama, y ella, la protagonista de la historia, ¡documentando todo para la posteridad!

Y si pensaron que la reacción de Sindy sería de celos o incomodidad, ¡se equivocaron de cabo a rabo! Sindy Susana compartió el video con humor. Lejos de molestarse, bromeó al respecto y escribió: “Yo siempre he sabido que tengo buen gusto, pero no pensé que Greeicy Rendón me lo iba a confirmar en pleno concierto”. También destacó que disfrutó al máximo el concierto. ¡Punto para Sindy! Además, para rematar, etiquetó a su esposo en la publicación. Un gesto que dejó a muchos internautas con la boca abierta, esperando una reacción de furia que nunca llegó.

Obvio, con un show así, las redes explotaron. Las imágenes del supuesto coqueteo y, sobre todo, la actitud relajada de Sindy Susana, se volvieron un tema de conversación caliente. Los comentarios no se hicieron esperar: algunos bromearon sobre la actitud del esposo y otros sobre los celos que ellos mismos habrían sentido. Al final, lo que pudo ser un momento incómodo, se convirtió en una demostración de “buena onda” que pocos esperaban.

Un tour cargado de emociones y conexión con Venezuela

Más allá del incidente viral en Maracaibo, la gira de Greeicy Rendón por Venezuela ha estado cargada de momentos especiales. La cantante colombiana arrancó su periplo el 22 de octubre con una vibrante presentación en Barquisimeto. Dos días después, el Poliedro de Caracas fue testigo de un espectáculo de más de dos horas. Acompañada de su equipo de baile, Greeicy hizo un recorrido por su trayectoria musical, deleitando a sus fans con un repertorio que abarcó distintas etapas de su carrera.

En la capital venezolana, la artista caleña también aprovechó para conectar con el folclor local. Invitó al escenario a un artista y a un maraquero para interpretar un clásico del género llanero, un gesto que resaltó la unión cultural entre Colombia y Venezuela. Además, Greeicy no dejó pasar la oportunidad para mostrar su lado más humano, expresando su solidaridad con las personas afectadas por los sismos que azotaron La Guaira. Un tour que definitivamente dejó huella, no solo por el baile y la música, sino también por los gestos de cercanía.

Así que, ¿quién dijo que los celos siempre ganan? A veces, la risa es la mejor respuesta, ¿o no?