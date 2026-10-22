Melcochita, sin filtros: el secreto picante para la llama viva con Heydi

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¡Prepárense para la confesión del año! Melcochita, ese personaje tan querido y controversial, llegó a ‘Café con la Chévez’ de la mano de su pareja, Heydi Amado, para desgranar todos los detalles de su relación. Con una diferencia de edad que dejaría boquiabierto a cualquiera —sesenta y ocho años, para ser exactos, con una Heydi de veintidós— el reconocido cómico soltó su 'recetario' personal para una vida íntima activa y plena. ¿Su secreto? Olvídense de cirugías o tratamientos carísimos. Aquí, el tío Melcocha le apuesta a lo natural, a lo de casa, ¡y bien peruano!

Entonces, ¿cuál es esta maravilla que tiene a Melcochita en plenas facultades? Ni más ni menos que "un buen calderón de cabeza de pescado". Sí, así como lo lees. El humorista, sin tapujos, explicó que se prepara con ajos y pimienta, que se concentra y que después hay que echarse a dormir, porque te noquea por el mucho fósforo que tiene.

El cómico aprovechó para lanzar una puntita a otros artistas del medio, como Machín o Gabriel Calvo, quienes han optado por el famoso ‘rejuvenechip’. Melcochita fue clarísimo: para él, quienes llegan débiles a esta edad en cuestión de la cosa conyugal es porque no fueron bien alimentados en su juventud y su niñez. ¿Moraleja? ¡Más calderón y menos chips! Tampoco recurre al azul: asegura que se mantiene solo a base de alimentos.

Obvio, una relación con sesenta y ocho abriles de diferencia no pasa desapercibida. Heydi, que apenas tiene veintidós años, ha tenido que lidiar con comentarios bastante pesados. Le dicen que es una persona interesada y que la han endulzado para que le cambie los pañales y lo cuide. Pero Melcochita le mandó un mensaje clarísimo a todos los que critican: según él, es más fuerte que los que hablan. Y dejó bien en claro que no necesita pañales ni nada de eso.

Pero, ¿cómo es que este par llegó a formalizar un romance tan particular? Melcochita confesó que, al inicio, le llevaba bronca a Heydi porque paraba en su casa. Sin embargo, ella lo atendía, le hacía el desayuno, lo cuidaba y le daba sus pastillas y vitaminas. Esas atenciones lo fueron conquistando poco a poco. Un día, en Rústica, estaban solos y quiso aventarse, pero dudó por miedo a que lo arrochara. Pasó el tiempo hasta que, en una oportunidad, se animó y le dio un piquito. ¡Qué romántico y qué cauto a la vez!

Heydi, por su lado, cuenta que ese piquito la tomó por sorpresa. Lo más revelador fue que no sintió rechazo, y entonces se dio cuenta de que ahí estaba pasando algo y de que había sentimientos suyos hacia él. La situación no fue sencilla, especialmente porque Heydi era muy amiga de Monserrat. Cuando el cómico se le declaró, Heydi decidió irse. Sin embargo, ahora el panorama es otro: aseguró que ya pasó la página y que tuvo conversaciones muy profundas con ella, solo las dos, y todo está bien.

Incluso el papá de Heydi tuvo sus reservas al principio, como es de esperarse. Melcochita admitió que el señor siempre tiene un poquito de recelo, pero que con el tiempo y viendo su modo de ser se fue dando cuenta. Heydi confirma que ahora todo está más tranquilo y que han conversado.

Así que ya lo saben, gente. Si quieren mantener la vitalidad, la energía y la llama del amor encendida como Melcochita, no hay mejor receta que un buen calderón de cabeza de pescado, una charla sincera y un poquito de audacia. ¿Quién dijo que los secretos de la buena vida no estaban en la cocina y el corazón?