¡Ay, ‘Foquita’! ‘Cri Cri’ se quiebra por Farfán en su cumple, pero el orgullo es más fuerte

Espectáculos

Cristian Martínez Guadalupe, conocido en la farándula como ‘Cri Cri’ y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, nos dejó con el corazón en la mano al emocionarse hasta las lágrimas mientras hablaba del alejamiento que mantiene con la ‘Foquita’. En una entrevista con el programa Chimi Churri, ‘Cri Cri’ fue consultado sobre el cumpleaños de Farfán y el incómodo silencio que hay entre ellos, revelando que le cuesta un montón abordar el tema.

Para poner en contexto: Jefferson Farfán, nuestro querido exfutbolista conocido como la ‘Foquita’, y ‘Cri Cri’ fueron inseparables por décadas. Martínez Guadalupe, de hecho, integró el entorno personal de la ‘Foquita’ y lo acompañó en diferentes etapas. Pero, como en toda novela peruana que se respete, la trama dio un giro inesperado y ahora están más distanciados que un ceviche con chicharrón. Y, claro, el cumpleaños de Farfán ha vuelto a poner el tema en el centro del huracán mediático.

Un cumpleaños sin mensaje

‘Cri Cri’ confesó que esta es la segunda vez que su primo celebra su cumpleaños sin que haya comunicación entre ellos. “Creo que es el segundo cumpleaños lejos de él. Me siento tranquilo, o sea, sí, un poco, porque han sido 40 años de mi vida que he estado a su lado y siempre he estado con él”, dijo con la voz entrecortada. Cuarenta años no es poca cosa, gente. Imagínense el peso de esa distancia después de tanto tiempo juntos.

Contó que no ha habido ni una pizca de conversación ni un acercamiento con el exdelantero desde el conflicto que los separó. Según contó, no hubo conversación ni acercamiento incluso antes de la situación que llevó a Farfán a permanecer detenido tras una denuncia. La conductora le preguntó si quería dejarle un mensaje a Jefferson por su cumpleaños, y ahí sí que ‘Cri Cri’ se quebró por completo. Las emociones estaban a flor de piel, y más aún cuando empezó a sonar una canción de fondo. Tuvo que hacer una pausa, tomar agua, respirar profundo, antes de continuar.

Lealtad que “va a ser para toda la vida”

Pese a todo este drama, ‘Cri Cri’ fue clarísimo en algo: el cariño y la lealtad por Farfán siguen intactos. Dijo entre lágrimas que su cariño por él será para toda la vida y que le será leal siempre, esté a su lado o no. Unas palabras que, seamos sinceros, nos conmovieron hasta el tuétano. Además, dejó abierta la posibilidad de un reencuentro: dijo que en algún momento su primo lo va a necesitar y que uno de los dos va a tener que ir a ver al otro. ¡Qué fuerte!

El orgullo es el obstáculo

Pero, ojo, aunque el afecto esté ahí, ‘Cri Cri’ también fue tajante al descartar que él vaya a ser quien dé el primer paso para una reconciliación. ¿Por qué? Pues porque hay “heridas que no ha podido dejar atrás”. Las experiencias vividas en los últimos años han marcado un antes y un después en una relación que, hasta ese momento, era el centro de su vida. No quiso entrar en detalles sobre cuáles fueron esos episodios dolorosos o si hubo intentos indirectos de acercamiento. Pero sí dejó claro que no espera ser él quien rompa el silencio. Y, para rematar, nos dio una pista clave sobre la personalidad de la ‘Foquita’:

Según ‘Cri Cri’, conociendo a Farfán, que es un poquito orgulloso, también le va a resultar difícil dar el primer paso, concluyó en el programa. Así que ahí lo tienen, gente. Por ahora, la situación entre ‘Cri Cri’ y Jefferson Farfán sigue en punto muerto, esperando que alguno de los dos dé su brazo a torcer.