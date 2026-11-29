Espectáculos

Jaime Pesaque y el cantante puertorriqueño Daddy Yankee inauguraron Chola Pink, un restaurante ubicado en el número 32 de Spring Street, en el Soho de Nueva York. El proyecto nace de la idea de que un anticucho puede ser la puerta de entrada ideal a la gastronomía peruana para quienes no la conocen, rescatando la esencia de las anticucherías limeñas en un formato fast-casual, donde el servicio es más ágil e informal pero se prioriza la calidad de los ingredientes.

Esta alianza comenzó hace aproximadamente dos años, cuando Daddy Yankee solía visitar Mayta, el restaurante de Pesaque, durante sus viajes a Lima. En esos encuentros surgió la posibilidad de crear un proyecto juntos. Para definir el concepto, el chef llevó al artista a recorrer diversos lugares de la ciudad peruana para identificar cuáles eran las experiencias gastronómicas que más lo cautivaban. Ambos concluyeron que el restaurante debía ser un espacio cercano y democrático, diseñado para cualquier momento y no solo para ocasiones especiales, con una identidad reconocible y un ticket promedio accesible.

Daddy Yankee es un reconocido cantante, productor y rapper puertorriqueño, famoso por éxitos como "Gasolina" y su colaboración en "Despacito". Por su parte, Jaime Pesaque trasladó la propuesta a Nueva York: encontraron el local y trabajaron en el diseño de la carta, un proceso que tomó alrededor de un año.

Un menú basado en la brasa y la tradición

La carta de Chola Pink se centra en los anticuchos, expandiendo la oferta más allá del tradicional corazón de res. El menú propone cinco opciones de brochetas a la parrilla: pollo, panceta de cerdo, hongos ostra, carne de res y pescado. Cada una cuenta con su propia marinada y acompañamientos que mezclan ingredientes peruanos con influencias de otras cocinas.

La brocheta de panceta de cerdo, por ejemplo, utiliza una marinada de rocoto y gochujang, acompañada de nabo encurtido, chutney de piña y hierbas frescas. En el caso de la carne de res, se combina ají panca, chimichurri, papa crocante y una salsa huancaína cremosa. Para quienes buscan una opción sin carne, los hongos ostra se sirven con cebolla caramelizada, maní, ají panca y salsa de maní. Pesaque sostiene que, aunque existen diferentes proteínas, el objetivo es respetar el sabor y la tradición.

El sistema permite que cada comensal elija su brocheta y la combine con guarniciones y salsas. Entre estas destaca la salsa Chola Pink, elaborada con culantro, ajonjolí, kion, ajo y rocoto ahumado, además de una opción picante de rocoto y ají amarillo. Todo esto se acompaña con pan chapla, una versión propia del pan tradicional peruano.

Clásicos peruanos y sabores dulces

Más allá de las brochetas, el restaurante incorpora platos emblemáticos de la cocina peruana. La oferta incluye cebiche de pescado con leche de tigre cítrica, choclo, cebolla y puré de camote, así como arroz chaufa con verduras, huevo, sillao y cebolla crocante. También se puede encontrar choclo con queso servido con mantequilla, parmesano, panko y salsa huancaína cremosa, además de una ensalada de queso fresco, vegetales, edamame y aliño de ají amarillo.

La sección de postres busca rescatar las preparaciones típicas de la comida callejera de Lima. El menú presenta una reinterpretación de la raspadilla, hecha con merengue tostado, chirimoya, jarabe de hierba luisa y crema cítrica. También se ofrece el flan del chef, que es una crema volteada servida con miel de higos.

En cuanto a las bebidas, la carta resalta sabores locales con limonada de camu camu, té helado de muña y café frío preparado con granos arábica. También ofrecen chicha morada con arándanos, hibisco y açaí, además de la clásica Inca Kola, vinos, cervezas y cócteles.

El reto de los insumos y la acogida en Manhattan

Uno de los mayores desafíos para el equipo fue asegurar la identidad de los platos mediante la búsqueda de ingredientes específicos en Nueva York. Aunque la ciudad tiene una despensa diversa, no posee la misma variedad de productos que Perú. No obstante, lograron conseguir insumos fundamentales como maíz morado, limón, choclo, ají panca, ají amarillo y rocoto. Pesaque enfatiza que realizaron una curaduría de productos para cuidar la calidad, asegurando que la velocidad del servicio fast-casual no comprometa la calidad del producto final.

La respuesta del público fue inmediata y superó las expectativas. En el primer día de apertura, el restaurante recibió a cerca de mil personas. En los días posteriores, el promedio de asistencia se mantuvo entre 500 y 600 comensales diarios, integrando a peruanos, otros latinoamericanos y público local. Actualmente, el objetivo de Jaime Pesaque y Daddy Yankee es consolidar la operación en el Soho para luego organizar el crecimiento de la marca y expandirse a otras ciudades y mercados.

El restaurante ofrece pedidos sugeridos, entre ellos uno con la firma de Daddy Yankee que incluye brocheta de carne de res con pan chapla, arroz chaufa, salsa Cholapink, limonada de camu camu y el flan de Jaime. Por su parte, los favoritos del chef son el cebiche, el choclo con queso y la brocheta de panceta de cerdo.

¿Te imaginas comer un anticucho en el Soho? ¡Habemus sabor peruano en Nueva York!