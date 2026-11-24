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Andrés Dulude, leyenda viva del rock peruano y voz de 'Avenida Larco', denunció que lleva siete meses sin recibir la atención que necesita durante su tratamiento contra el cáncer. El cantante de Frágil, diagnosticado con cáncer de vejiga, perdió alrededor del 80 % de su movilidad y necesita un bastón o un andador para desplazarse. Su caso se conoció en un reportaje, donde también habló su esposa, Anita Purizaga, sobre la falta de asistencia médica.

El diagnóstico y el ensayo clínico

Después de conocer su diagnóstico, Dulude fue atendido en el Hospital Nacional Dos de Mayo. Allí, un oncólogo lo derivó al Hospital María Auxiliadora para evaluar su participación en un ensayo clínico de fase tres con un tratamiento experimental. Tras someterse a las pruebas correspondientes, fue aceptado.

Su esposa explicó que tenían tres alternativas: una operación, quimioterapia o ingresar al estudio. Dulude se inclinó por la última opción porque consideró que podía ser menos agresiva. En octubre de 2025 comenzó el tratamiento, bajo la supervisión de un equipo de oncología encabezado por la doctora Mitzy Villanueva, investigadora principal del ensayo.

Los primeros meses y los problemas de sensibilidad

Al principio, la información que recibía le hacía pensar que estaba evolucionando favorablemente. Los documentos que le entregaban señalaban que los tumores se habían reducido, y él asumía el mal rato pensando que le estaba haciendo bien. Con el paso de las semanas empezó a experimentar problemas de sensibilidad: primero dejó de sentir los pies y después las manos.

El músico contó que depende del apoyo de su esposa para desplazarse. Uno de los golpes más duros ha sido alejarse de la guitarra, instrumento que forma parte de su vida artística: sus manos ya no responden como antes y, cuando intenta tocar, termina dejándola en menos de diez segundos porque no logra ejecutar las notas correctamente. Dijo también que se equivoca porque no siente lo que pisa, que no sabe cómo se encuentra el cáncer en su cuerpo y que se siente más vulnerable que antes. "Me he vuelto muy frágil. Soy más frágil que nunca", afirmó.

El reclamo de la familia

Anita Purizaga sostuvo que la familia comenzó a reclamar por la falta de atención desde el 27 de marzo, cuando su esposo ya tenía dificultades para caminar. Según contó, solicitaron que lo evaluara un neurólogo, pero no consiguieron la atención que buscaban. También cuestionó que, cuando intentaba conversar con los médicos, recibía como respuesta que debía comunicarse con el abogado.

La esposa del cantante recordó que Andrés había firmado un consentimiento informado que contemplaba protección y atención ante posibles daños relacionados con el ensayo. Contó que los propios médicos les indicaron que la póliza ya estaba activada y que podían acudir a una clínica, pero cuando llegaron al establecimiento les rechazaron la cobertura. "Nosotros fuimos a la clínica y nos rebotaron la cobertura", dijo.

El informe del INS y la respuesta de la investigadora

El Instituto Nacional de Salud evaluó la historia médica y las explicaciones de los responsables del ensayo clínico, entre ellos la investigadora principal, Mitzy Villanueva. El informe concluyó que los documentos presentados no acreditaban que Dulude hubiera recibido oportunamente la atención que necesitaba.

El Ministerio de Salud recordó que los patrocinadores de los ensayos clínicos deben garantizar atención médica gratuita cuando se presentan posibles daños relacionados con la investigación. Consultada sobre el caso, Villanueva evitó referirse a la situación particular del cantante y argumentó que no podía revelar información de un paciente. También precisó que hablaba a título personal y no en representación de la institución.

'Avenida Larco' cumple 45 años

Mientras su situación médica sigue siendo motivo de preocupación para su familia, Dulude habló de 'Avenida Larco', la canción de Frágil que cumple 45 años y que sigue siendo recordada por varias generaciones. Dijo que le genera no sabe si tristeza, alegría o nostalgia, y que hasta cree que va a derramar un par de lágrimas porque es algo poderoso lo que se hizo y no creyó que fuera tanto.