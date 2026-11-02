¡Allison Pastor le dice adiós a los realities y se lanza a la actuación! ¡Chau, Esto es guerra!

Espectáculos

¡Ya era hora! Allison Pastor confirmó lo que muchos esperábamos: no regresará a ‘Esto es guerra’. La también esposa de Erick Elera decidió que ya es momento de cerrar ese capítulo de su vida, que estuvo lleno de exigencias y, seamos honestos, ¡de pleitos que ya cansaban!

Entre las razones de su salida, Allison soltó que las constantes discusiones con Rosángela Espinoza ya eran mucho. Pero no solo eso, su recuperación de una lesión y una operación reciente también la impulsaron a tomar esta decisión. “Actualmente me sigo recuperando de mi lesión, ya voy a cumplir tres meses de operada, es un proceso largo y he decidido ya no regresar a ‘Esto es guerra’ por los cuidados que debo tener, más aún después de una cirugía y hay mucha exigencia en las competencias físicas”, explicó nuestra guerrera.

Y sobre Rosángela Espinoza, Allison respondió con ironía que no la invoquen y que, cuando revisa las redes, le aparecen videos de sus discusiones en el programa. Dijo que le da pena y que le desea lo mejor. ¡Qué fuerte!

Pero no todo es drama en la vida de Allison. Lejos de las competencias, ahora está full enfocada en prepararse para ser actriz. ¡Sí, escucharon bien! La modelo está llevando clases en el taller de Michelle Alexander, y fue su propio esposo, el actor Erick Elera, quien la animó a dar este gran paso. Según contó, se inscribió como cualquier persona. Además, Erick, como todo un partner, ya le adelantó que no se pondrá celoso si hay escenas de besos. El taller lo termina en diciembre, así que para el 2027, Allison promete sorpresas. ¡Uhm, a ver con qué nos sale!