Espectáculos

Para nadie es secreto que Las Guerreras K-Pop se ganaron al público juvenil con coreografías brillantes y una estética urbana bien marcada. Del otro lado, Bluey domina las pantallas familiares con ese dibujo cálido de formas simples y expresivas. Dos mundos que no tenían por qué tocarse, hasta que en los foros de ilustración digital alguien se preguntó cómo se verían Rumi, Mira y Zoey viviendo una aventura musical en Brisbane.

Y así arrancó el cruce: fans imaginando a las tres cantantes dentro del universo de la perrita australiana más famosa. El resultado, en buena onda, es un sí rotundo.

En esa versión, las tres pasarían a ser cachorras de razas estilizadas, con el clásico cuerpo rectangular y los trazos planos de la serie australiana, pero conservando sus peinados y sus colores insignia. Rumi luciría un pelaje rosado y fucsia con dos rodetes altos sobre las orejas. Mira llevaría tonos celestes y una vincha brillante. Y Zoey mantendría sus auriculares sobre la cabeza mientras las tres tocan un concierto improvisado en el patio de los Heeler.

Nuestra favorita, sin dudarlo, es Zoey. Verle los auriculares puestos encima de una cachorra de trazos planos es exactamente el tipo de imagen que uno no sabía que necesitaba. A Mira, en cambio, la vincha brillante le puede jugar en contra: en un mundo de formas planas y colores enteros, el brillo es lo primero que se pierde. Igual, seamos honestos, si el escenario es el patio de los Heeler, cualquier detalle pasa a segundo plano.

Los rodetes de Rumi también merecen su párrafo aparte. Son altos, son dos, y se imaginan sobre las orejas de una cachorra estilizada. Ahí está la gracia del ejercicio: tomar los rasgos que hacen reconocible a cada una y meterlos en un dibujo donde todo es más simple, más redondo y más tierno.

Ojo, esto es cosa de fans. Nadie anunció nada y tampoco hace falta: el encanto está en imaginarlo.

Lo que más nos gusta del cruce es que no necesita explicación. No hay tramas complicadas ni teorías rebuscadas: son tres cantantes de moda convertidas en cachorras geométricas y un concierto en un patio. Simple, tierno y con ese humor involuntario que aparece cuando un dibujo se toma demasiado en serio a sí mismo.

¿Y ustedes a quién le dan el pase directo: a Rumi con sus rodetes, a Mira con su vincha o a Zoey con los auriculares puestos? Nosotros ya estamos esperando el episodio que no va a existir.