زین زوہیب لاہور میں عاصم اظہر کے شو میں اچانک، 'الفاظ' لائیو سن کر شائقین جھوم اٹھے
7 نومبر کو لاہور میں عاصم اظہر کی لائیو پرفارمنس نے سب کو حیران کر دیا۔ شو 'دی عاصم علی ٹور' کا حصہ تھا اور زین زوہیب نے اچانک انٹری دی۔ شائقین زین زوہیب کو اچانک اسٹیج پر دیکھ کر حیران رہ گئے۔
زین اور زوہیب نے پہلے اپنا مشہور گانا 'رانجھیا وے' گایا۔ اس کے بعد انہوں نے 'الفاظ' پیش کیا، وہی گانا جس میں حمزہ ملک کی آواز بھی شامل ہے۔
اصل مزہ تو تب آیا جب زین اور زوہیب گا رہے تھے اور عاصم اظہر خود اسٹیج پر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے لائیو 'الفاظ' میں اپنی آواز دی۔ شائقین کا کہنا ہے کہ رات کا بہترین لمحہ یہی تھا، جب یہ صوفی اور قوالی انداز کے گلوکار اسٹیج پر آئے۔
'الفاظ' ان دنوں ہر طرف چھایا ہوا ہے۔ گانے نے سپاٹیفائی کے ٹاپ 50 گلوبل چارٹ میں جگہ بنا لی ہے اور بین الاقوامی موسیقاروں کی توجہ بھی کھینچ لی ہے۔
نارویجن موسیقار ایلن واکر اسی گانے کا ری مکس بنانے کے لیے لاہور پہنچ چکے ہیں۔ دوسری طرف معروف گلوکار جیمز آرتھر نے تصدیق کی ہے کہ آنے والے ری مکس میں انگریزی بول وہ گائیں گے۔
عاصم اظہر 30 سالہ پاکستانی گلوکار اور اداکار ہیں۔