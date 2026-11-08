سالمن، کریم چیز اور ایوکاڈو والا سینڈوچ جو چند منٹ میں تیار ہو جاتا ہے
اگر آپ کو ایسا کھانا چاہیے جو جلدی بن جائے اور مزے کا بھی ہو، تو سالمن والا سینڈوچ ٹھیک اسی کام کا ہے۔ سموکڈ سالمن، نرم کریم چیز، تازہ ایوکاڈو اور لیمو کے چند قطرے — بس اتنا سا سامان، اور ذائقوں کا پورا میل۔
یہ ہلکے دوپہر کے کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے، جلدی میں بننے والے ناشتے میں بھی، اور دن کے بیچ جب ہلکی سی بھوک لگے تو بھی۔ اصل مزہ مختلف ساختوں کے امتزاج میں ہے: کریم چیز کی ملائمت، ایوکاڈو کی نرمی اور سالمن کی نمکینی ایک ہی لقمے میں مل جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات — یہ چند منٹ میں تیار ہو جاتا ہے، بغیر کسی خاص محنت کے۔
کراراہٹ کے لیے ایک چھوٹی سی ترکیب
روٹی کے ٹکڑوں کو ہلکا سا ٹوسٹ کر لیا جائے تو سینڈوچ میں کراراہٹ آ جاتی ہے، اور ٹوسٹ کرنے کے بعد انہیں تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے دینا بہتر ہے۔ کریم چیز دونوں ٹکڑوں پر لگائی جائے تو یہ ایک ملائم بستر بن جاتی ہے جو سموکڈ سالمن کے ساتھ خوب جچتی ہے۔
ایوکاڈو کی باریک قاشیں کاٹ کر ان پر لیمو کے چند قطرے ڈالے جائیں تو رنگ اور تازگی دونوں بچی رہتی ہیں، پھر یہ قاشیں کریم چیز کے اوپر چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سموکڈ سالمن، روکا یا چھوٹی پالک کے پتے اور تھوڑی سی تازہ ڈل۔ آخر میں تازہ پیسی کالی مرچ، اور چاہیں تو زیتون کے تیل کی چند بوندیں۔ دوسرا ٹکڑا اوپر رکھ کر ہلکا سا دبا دیں اور بیچ سے کاٹ لیں — سینڈوچ حاضر۔
ذرا اپنی مرضی بھی چلا لیں
کھیرے کی باریک قاشیں ڈالیں تو ذائقہ زیادہ تازہ لگتا ہے، اور چند کیپرز سے نمکین ذائقہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تیکھا پسند ہے تو کریم چیز میں ذرا سی سرسوں ملا دیں۔ زیادہ بھرپور چاہیے تو سارا اناج والی روٹی چنیں اور ساتھ ہری سلاد رکھ لیں۔
یہ سینڈوچ خود ثابت کرتا ہے کہ مزیدار چیز کے لیے بہت سا سامان یا بہت وقت ضروری نہیں۔ تازہ، ملائم اور بھرپور ذائقے والا — ایک ایسی آسان چیز جسے لوگ بار بار بناتے ہیں۔ ہماری رائے میں اس کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ یہ ترکیب والی سنجیدگی کے بغیر بن جاتا ہے۔ آپ اسے کھیرے کے ساتھ کھائیں گے یا کیپرز کے ساتھ؟