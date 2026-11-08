زویا ناصر کی "پہلی تہہ" نے مداحوں کو الجھا دیا
زویا ناصر کی انسٹاگرام پوسٹس پر ایک ہی ہیش ٹیگ بار بار آ رہا ہے، #TheFirstLayer، اور مداح سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کوئی ذاتی پیغام ہے یا کسی نئی چیز کا اشارہ۔
اداکارہ، جنہیں "بس تیرا ساتھ ہو" میں شہرین کے کردار سے جانا جاتا ہے، کئی دنوں سے بغیر میک اپ تصویریں شیئر کر رہی ہیں۔ تصویریں زیادہ تر نرم صبح کی روشنی میں لی گئی ہیں اور روزمرہ کی سادی صورت کی ایک جھلک دکھاتی ہیں۔
کیپشنز میں کیا ہے
تصویروں کے ساتھ لکھے کیپشنز میں زویا لوگوں کو اپنی فطری صورت قبول کرنے اور جلد کا خیال رکھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ایک پوسٹ میں انہوں نے لکھا: Your skin hears everything your life is saying — مطلب، جلد پر وہ سب کچھ جھلکتا ہے جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے۔
مداحوں کو انہوں نے خود بھی اس گفتگو میں شامل ہونے کی دعوت دی: Post your bare skin, your real skin, your first layer. سیدھی سی بات ہے — میک اپ کے پیچھے چھپنے کے بجائے اصلی چہرہ سامنے رکھو۔
نومبر کی خشک ہوائیں
ایک اور پوسٹ میں انہوں نے موسم کا رخ کیا اور بتایا کہ نومبر کی خشک ہوائیں جلد سے تھوڑی زیادہ محبت مانگتی ہیں، اور جلد کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں۔
ہیش ٹیگ کئی دن مسلسل دہرایا گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے — سکن کیئر مہم یا کچھ اور؟