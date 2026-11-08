سا رے گا ما پا 2026 کے دیوالی اسپیشل میں کمار سانو، شنکر مہادیون اور جاوید علی
سنگنگ ریئلٹی شو سا رے گا ما پا 2026 کا دیوالی اسپیشل ایپی سوڈ اس بار گانے کے تین بڑے ناموں کے ساتھ آ رہا ہے — کمار سانو، شنکر مہادیون اور جاوید علی۔ ایپی سوڈ میں میوزک، انٹرٹینمنٹ اور جذباتی لمحات، سب کچھ ساتھ رکھا گیا ہے۔
شنکر مہادیون کی اوپننگ اور تین آوازیں
شنکر مہادیون ایپی سوڈ کا آغاز ایک خاص اوپننگ اسکِٹ سے کریں گے اور اسٹیج پر اپنی مخصوص توانائی لائیں گے۔ وہ انڈین گلوکار اور کمپوزر ہیں اور شنکر-احسان-لائے ٹرائیو کا حصہ ہیں، جو انڈین فلموں کے لیے موسیقی بناتی ہے۔ کمار سانو انڈین پلے بیک سنگر ہیں، جنہیں نوے کی دہائی اور دو ہزار کی شروعات میں ہندی سنیما میں پہچان ملی۔ جاوید علی بھی انڈین پلے بیک سنگر ہیں اور زیادہ تر ہندی میں گاتے ہیں۔ یعنی ایک ہی شام میں تین مختلف انداز کے گلوکار، اور سنگنگ شو کے لیے اس سے بہتر کمبوشن شاید ہی ملے۔
ایپی سوڈ کا پورا ماحول تہوار کے گرد گھومتا ہے: مقابلہ کنندگان پرفارم کریں گے، ججز کے ساتھ میوزیکل کولابریشن ہوگی، اور بیچ بیچ میں ایسے لمحات آئیں گے جو صرف موسیقی کے نہیں۔
گیت بگڈے کی 'اینا مینا ڈیکا' اور ایک امپروپچو جگل بندی
مقابلہ کنندہ گیت بگڈے 'اینا مینا ڈیکا' پر اپنی چست پرفارمنس پیش کریں گی۔ ان کی پرفارمنس تمام ججز کو اسٹیج پر ایک ساتھ لے آئے گی، اور وہیں کمار سانو اپنے چھوٹے دنوں کی ایک یاد تازہ کریں گے، جب وہ اسی گانے کی مختلف قسمیں آزما رہے تھے۔ یہ یاد سنانے کے بعد وہ گیت کے ساتھ برجستگی سے ایک امپروپچو پرفارمنس میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ لمحہ ایک دلچسپ جگل بندی بن جائے گا۔ وہ گیت کو پیار سے 'فٹافٹی' بھی کہیں گے۔ ہمارے خیال میں یہی اس ایپی سوڈ کا سب سے یاد رہنے والا لمحہ ہے — ایک سینئر گلوکار کا یوں اچانک مقابلہ کنندہ کے ساتھ گانا اور اسے سراہنا ٹی وی پر کم دیکھنے کو ملتا ہے۔
دھنتیرس کے تحفے
دیوالی اسپیشل میں دو جذباتی لمحے بھی رکھے گئے ہیں۔ دھنتیرس کے موقع پر کمار سانو مقابلہ کنندہ سہجدےپ کو ایک مہنگی گھڑی تحفے میں دیں گے۔ دوسری طرف، مقابلہ کنندہ درگیش یادو کو ان کے گرو کی موجودگی میں ٹی وی کا وعدہ ملے گا۔ ایک کو گھڑی، دوسرے کو وعدہ — دونوں لمحات میں جذبات کا رنگ واضح ہے، اور تہوار کے ایپی سوڈ میں یہ چیزیں الگ سے یاد رہ جاتی ہیں۔
شریاس تلپڑے کا 'پٹاخہ' اسکِٹ، اور 'گھر کا سنگیت ستھان'
اسٹیج پر ہنسی کا کام ہوسٹ شریاس تلپڑے کریں گے، جو مقابلہ کنندگان کے ساتھ ایک مزے دار 'پٹاخہ' اسکِٹ کریں گے اور ایپی سوڈ میں تہوار والی توانائی بھریں گے۔
شو اس بار ٹی وی اسکرین سے باہر بھی جا رہا ہے۔ ایک انٹرایکٹو گیمنگ تجربہ 'گھر کا سنگیت ستھان' لایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے ناظرین شو دیکھتے ہوئے اس میں حصہ بھی لے سکیں گے۔ ایپی سوڈ کے دوران ٹی وی اسکرین پر ایک کیو آر کوڈ نظر آئے گا۔ ناظرین اسے موبائل سے اسکین کریں گے اور گیم تک پہنچ جائیں گے، جہاں ملٹیپل چوائس سوالات اور میوزک سے متعلق ٹریویا ہوگا۔ درست جوابات پوائنٹس دلوائیں گے، لیڈر بورڈ پر جگہ بنے گی اور انعامات جیتنے کا موقع بھی ملے گا۔ یعنی ناظر کو صوفے پر بیٹھے صرف دیکھنے والا نہیں، کھیلنے والا بھی بنا دیا گیا ہے۔
دیوالی اسپیشل کے لیے شو نے ایک ہی شام میں کافی کچھ رکھا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا: آپ کس چیز کا انتظار کریں گے — کمار سانو کی وہ پرانی یاد، یا 'گھر کا سنگیت ستھان' کا لیڈر بورڈ؟