کترینہ کیف اور وکی کوشل نے بیٹے وہان کی پہلی تصویر شیئر کر دی
دیوالی کے موقع پر اداکارہ کترینہ کیف اور اداکار وکی کوشل نے اپنے بیٹے وہان کی پہلی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔ تصویر میں تینوں مسکرا رہے ہیں، وہان نے ہاتھ اوپر اٹھا رکھے ہیں اور وہ کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
انسٹاگرام پر شیئر کی گئی پوسٹ کے کیپشن میں لکھا گیا کہ یہ ان کی اب تک کی سب سے روشن دیوالی ہے، اور ساتھ ہی سب کے لیے محبت، روشنی اور خوشی کی دعا۔ کیپشن کے آخر میں تینوں کے نام تھے — وکی، کترینہ اور وہان۔
ستمبر میں تنقید کا سامنا
اس سے پہلے، اس سال ستمبر میں کترینہ کیف کو اپنی ظاہری شکل پر آن لائن تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ ممبئی میں اپنے شوہر کے ساتھ امبانی خاندان کی گنیش چترتھی کی تقریب میں شریک ہوئیں تو تقریب کی تصاویر اور ویڈیوز پر بچے کی پیدائش کے بعد ان کے وزن پر تبصرے شروع ہو گئے۔
مداحوں اور کئی مشہور لوگوں نے ان کا دفاع کیا۔ بھارتی فلم پروڈیوسر سوندریا رجنی کانت نے ٹاک شو کے میزبان نیندپ رکشیت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خود دو بچے ہیں اور یہ آسان نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق بچے کی پیدائش کے بعد جسم بدلتا ہے، اور ایک خاص عمر کے بعد ماں بننا اس سے بھی مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عورت کو یہ احترام ملنا چاہیے۔
پاکستانی گلوکار اور اداکار علی ظفر نے بھی ان کا ساتھ دیا اور مردوں سے کہا کہ وہ عورتوں پر لگائے جانے والے معیار پر سوال اٹھائیں اور تنقید کی بجائے ہمدردی چنیں۔
تصویر سے پہلے
کیف اور کوشل گزشتہ سال نومبر میں والدین بنے تھے، اور اس سال جنوری میں انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بتایا تھا۔ اس مشترکہ پوسٹ میں انہوں نے اپنے اور بچے کے ہاتھوں کی تصویر شیئر کی تھی اور لکھا تھا کہ ان کی زندگی کی روشنی آ گئی ہے، دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ان کی دنیا ایک لمحے میں بدل گئی۔
ستمبر 2025 میں دونوں نے کترینہ کے حمل کی تصدیق ایک تصویر کے ساتھ کی تھی، اور لکھا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ شادی دونوں نے 9 دسمبر 2021 کو راجستھان میں کی تھی۔
اب وہان کی پہلی دیوالی اور پہلی تصویر سامنے آ گئی ہے، اور پوز دیکھ کر لگتا ہے کیمرے کا سامنا انہیں ورثے میں ملا ہے۔ آپ کو یہ تصویر کیسی لگی؟