پاکستان میں اسپاٹیفائی پر اب آڈیو بکس، مگر مفت نہیں
پاکستانی اسپاٹیفائی صارفین کے لیے آڈیو بکس کی سہولت شروع ہو گئی ہے۔ پلیٹ فارم نے یہ فیچر متعارف کروا دیا ہے اور اس کے گلوبل انگریزی کیٹلاگ سے 100,000 سے زیادہ ٹائٹلز دستیاب ہیں۔ فری اور پریمیم، دونوں طرح کے صارفین Audiobooks+ کے تحت ان کتابوں تک رسائی رکھتے ہیں۔
کتابیں ایپ کے اندر Audiobooks ٹیب میں ملیں گی، جہاں آپ سرچ کر کے یا براؤز کر کے ٹائٹل چن سکتے ہیں۔ وہی ایپ جس میں گانے سنتے ہیں، اب کتابیں بھی سنائے گی۔
قیمت اور سہولتیں
سہولت مفت نہیں۔ ماہانہ 15 گھنٹے سننے کے لیے 489 روپے کی اضافی سبسکرپشن لینی پڑے گی، اور اگر گھنٹے جلدی ختم ہو جائیں تو 579 روپے میں 10 گھنٹے کا ٹاپ اپ ملتا ہے۔ ہمیں تو یہ حساب تھوڑا منہ زور لگا: 489 روپے میں 15 گھنٹے ملتے ہیں، 579 روپے میں صرف 10۔
صرف وہی وقت گنا جائے گا جو آپ واقعی سننے میں گزاریں گے، اور یہ اجازت ہر بلنگ سائیکل کے ساتھ دوبارہ سیٹ ہو جاتی ہے۔ اگر کتاب کرائے پر لینے کے بجائے اپنی ملکیت میں رکھنی ہو تو انفرادی ٹائٹل بھی خریدا جا سکتا ہے۔
سننے والوں کے لیے آٹومیٹک بک مارکنگ، سلیپ ٹائمر، آف لائن ڈاؤن لوڈ اور مختلف ڈیوائسز پر ریڈنگ پروگریس کی سنکنگ موجود ہے۔ ایک فیچر Page Match بھی ہے، جو پرنٹ کتاب یا ای-بک اور اسی کی آڈیو کاپی کے درمیان ایسے سوئچ کرنے دیتا ہے کہ جہاں چھوڑا تھا، وہیں سے آگے بڑھیں۔
پھیلاؤ کا منصوبہ
یہ لانچ اسپاٹیفائی کے آڈیو بکس کو عالمی سطح پر پھیلانے کے منصوبے کا حصہ ہے۔ کمپنی کا ہدف 180 مارکیٹوں تک پہنچنا ہے، جس سے 780 ملین سے زیادہ لوگوں کو پلیٹ فارم پر آڈیو بکس اسٹریم کرنے یا خریدنے کی سہولت ملے گی۔
سننے میں تو سب اچھا لگ رہا ہے، لیکن ایک گزارش ضرور ہے: اردو کتابوں کا انتظار کب تک؟