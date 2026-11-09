اسٹیل چین سے ناک آؤٹ: کیون اوونز نے سی ایم پنک کو نو ہولڈز بیریڈ میں ہرا دیا
6 نومبر 2026 کو ہونے والی اسمیک ڈاؤن کا مین ایونٹ ایک نو ہولڈز بیریڈ میچ تھا، اور اس کا خاتمہ ایک اسٹیل چین پر ہوا۔ کیون اوونز نے ہاتھ پر زنجیر لپیٹی اور سی ایم پنک کو مکا مار کر میچ جیت لیا۔
مین ایونٹ: پورا ہال میدانِ جنگ، پھر رنگ میں چین کا وار
کیون اوونز اور سی ایم پنک کا معرکہ بارکلیز سینٹر میں پھیل گیا۔ دونوں نے ہتھیار اور پروڈکشن کا سامان استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کھڑا نہ چھوڑا۔ پنک نے اناؤنس ٹیبل پر زوردار ایلبو ڈراپ کیا، لیکن وہ بھی میچ جیتنے کے لیے کافی نہ نکلا۔
جب اوونز نے رنگ میں کرسیاں سجا کر معرکہ ختم کرنے کی کوشش کی تو پنک نے کاؤنٹر کرتے ہوئے اوونز کو ٹاپ رسی سے انہی کرسیوں پر دے مارا۔ پھر اوونز نے ایپرن سے فشرمین بسٹر مارا اور خود کو اور پنک کو رنگ سائیڈ کی دو میزوں سے ٹکرا دیا۔ اوونز جی ٹی ایس بھی برداشت کر گیا اور پھر زنجیر لپیٹے ہاتھ کا مکا لگا کر میچ اپنے نام کر لیا۔ ہماری رائے میں یہی میچ پوری رات کا سب سے بڑا لمحہ تھا، باقی کارڈ پیچھے رہ گیا۔
باقی کارڈ: ناکامورا، شارلٹ اور پریسٹ
شن سوکے ناکامورا نے باکوسائی کی طرف سے بڑی جیت حاصل کی اور ایم ایف ٹیز کے تما ٹونگا کو شکست دی۔ ٹونگا، جو ڈبلیو ڈبلیو ای ٹیگ ٹیم چیمپئنز کا ایک حصہ ہیں، کائیوکی کے ہاتھوں مقدس ٹونگن اسٹاف کی چوری کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے۔ کائیوکی نے پھر اسٹاف چرانے کی کوشش کی، اور اسی موقع پر ناکامورا نے کنشاسا لگا کر میچ ختم کر دیا۔
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ڈیمین پریسٹ نے یہ پیغام دے دیا کہ ان سے پنگا لینا مہنگا پڑتا ہے۔ سابق ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن نے نیتھن فریزر کو اس انداز میں ٹھوکا کہ اناؤنس ٹیبل پر ریزر ایج لگانے کے بعد ریفری کو میچ روکنا پڑا۔ فریزر کے ٹیگ ٹیم پارٹنر ایکسیوم نے بدلہ لینے کی کوشش کی تو پریسٹ نے انہیں رنگ پوسٹ میں اچھال دیا۔
اب فیصلہ آپ کا — زنجیر لپیٹے ہاتھ کا مکا، کرسیوں پر گرنا، یا پریسٹ کا وہ ریزر ایج؟ آپ کا پسندیدہ لمحہ کون سا رہا؟