سات صحت بخش اسنیکس جو دن بھر کی لِیقور کو سنبھال لیں
دن میں کچھ ایسے اوقات آتے ہیں جب توانائی گر جاتی ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے اور پیٹ اندر سے کچھ چھوٹا، مگر ٹھوس مانگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب صحیح اسنیک فرق ڈالتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بار بھوک لگنے پر میٹھے، بسکٹ یا جلدی میں ہاتھ آنے والی کوئی بھی چیز پر گزارا کر لیا جائے۔ تھوڑی سی تیاری سے ایسے چھوٹے اور آسان اسنیک ساتھ رکھے جا سکتے ہیں جن میں پروٹین، فائبر اور اچھی چکنائی ایک ساتھ ہوں۔ اس سے دن بھر توانائی کچھ زیادہ مستحکم رہتی ہے اور وہ شدید بھوک نہیں آتی جس میں انسان سامنے جو کچھ ملے، جلدی جلدی کھا جاتا ہے۔
خشک میوہ جات: بیگ اور ڈیسک کے لیے سب سے آسان
بادام، اخروٹ، پستے اور عام طور پر نمک کے بغیر خشک میوہ جات سب سے آسان آپشن ہیں — بس بیگ میں یا دفتر کی دراز میں رکھ دیں۔ ان میں پروٹین، فائبر اور اچھی چکنائی ہوتی ہے اور نسبتاً تھوڑی سی مقدار ہی پیٹ بھرنے میں مدد دیتی ہے۔ بھوک اچانک لگے تو یہی وہ چیز ہے جو فوراً ہاتھ آ جاتی ہے۔ ان کے ساتھ ایک پھل، جیسے سیب یا کیلا، شامل کر لیں تو دن کے وسط کا اسنیک کچھ زیادہ مکمل ہو جاتا ہے۔
دہی: ٹھنڈا، ہلکا اور پیٹ بھرنے والا
دہی سہ پہر یا دوپہر کے اسنیک کے لیے بہت موزوں ہے، خاص طور پر جب کچھ ٹھنڈا اور پیٹ بھرنے والا چاہیے ہو۔ اس میں تازہ پھل، تھوڑی جئی یا چند خشک میوہ جات ملا دیں تو ایک ہی اسنیک میں پروٹین، فائبر اور کاربوہائیڈریٹ مل جاتے ہیں۔ اگر فلیور والا دہی لے رہے ہیں تو لیبل پر اضافی چینی کی مقدار دیکھ لینا دانشمندی ہے۔
کیلا اور تخینی: میٹھا کھانے کو دل چاہے تو
کیلا اُن پھلوں میں سے ہے جنہیں ساتھ رکھنا سب سے آسان ہے، اور اسے تھوڑی سی تخینی کے ساتھ ملانا بھی مشکل نہیں۔ کیلے کی قدرتی مٹھاس اور تخینی کی چکنائی و پروٹین مل کر ایسا اسنیک بناتے ہیں جو اگلے کھانے تک ساتھ دیتا ہے۔ ذائقہ بڑھانے کے لیے تھوڑی سی دار چینی بھی شامل کی جا سکتی ہے۔
نمکین کی طلب: ابلا انڈا اور ہول وہیٹ کریکر
اگر نمکین اسنیک زیادہ پسند ہے تو ایک ابلا ہوا انڈا اور چند ثابت اناج والے کریکر بڑا کام دے جاتے ہیں۔ انڈے سے پروٹین ملتا ہے جبکہ ثابت اناج والی چیزیں فائبر اور کاربوہائیڈریٹ کا اضافہ کرتی ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ اسنیک پہلے سے تیار کر کے رکھا جا سکتا ہے، تاکہ مصروف دن میں بھی فوراً دستیاب ہو۔
میٹھے کی کرِیونگ: پھل اور پی نٹ بٹر
جب میٹھا کھانے کو دل کرے تو ضروری نہیں کہ سیدھا بازار کی مٹھائی پر جا پہنچیں۔ ایک سیب یا کیلا اور تھوڑا سا پی نٹ بٹر لِیقور بھی پوری کر دیتا ہے اور ساتھ پیٹ بھی بھرتا ہے۔ جہاں ممکن ہو، ایسا پی نٹ بٹر چنیں جس میں اضافی چینی زیادہ نہ ہو۔
گھر کی بارز اور تھوڑی ڈارک چاکلیٹ
اگر ہفتے بھر کے اسنیکس کو منظم کرنا ہے تو گھر پر ہی جئی، خشک میوہ جات، بیج اور خشک یا تازہ پھل ملا کر بارز بنا لیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پوری طرح پتہ ہوتا ہے کہ اندر کیا ہے، اور اجزاء اپنی پسند کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ انہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ کر دفتر، گاڑی یا سیر کے لیے تیار رکھا جا سکتا ہے۔
ڈارک چاکلیٹ کو خوراک سے بالکل نکالنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تھوڑی سی مقدار، خاص طور پر چند خشک میوہ جات یا کسی پھل کے ساتھ، متوازن اسنیک کا حصہ بن سکتی ہے۔ اصل بات مقدار ہے اور دن بھر کی مجموعی خوراک۔
سب سے اہم بات یہ کہ اسنیک کو ایسی چیز نہ سمجھیں جسے صرف کاٹ دینا ہی خوراک کا خیال رکھنا ہے۔ جب آپ چھوٹا سا کھانا ایسا چنیں جس میں غذائیت بھی ہو اور جو پیٹ بھی بھرے، تو اگلے کھانے تک بےقابو بھوک سے بچا جا سکتا ہے اور دن بھر کا کھانے کا معمول کچھ زیادہ مستحکم رہتا ہے۔ اب بتائیں، آپ کی دراز میں کون سا اسنیک ہمیشہ موجود رہتا ہے؟