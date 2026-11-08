صبور علی کی اسٹائلنگ ویڈیو میں بیٹی کا 'ماما' — اور پل بھر میں سب کچھ بدل گیا
پاکستانی اداکارہ صبور علی کی اسٹائلنگ ویڈیو میں اس وقت ایک دل کش موڑ آیا جب ان کی چھوٹی بیٹی ویڈیو میں اچانک آ گئیں۔ بچی نے 'ماما' کہہ کر ان کی توجہ مانگی اور ہوائی بوسہ دیا، اور یہی چھوٹا سا لمحہ پورے کلپ کا سب سے پیارا حصہ بن گیا۔
صبور علی نے یہ ویڈیو انسٹاگرام پر شیئر کی۔ ویڈیو میں وہ کیمرے کے سامنے اسٹائلنگ سیشن میں مصروف نظر آتی ہیں، اور ان کی بیٹی ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
ویڈیو کے ساتھ لکھے کیپشن میں اداکارہ نے خود مانا کہ منصوبہ کچھ اور تھا، All I wanted was a styling video. All she wanted was mama. سیدھی بات: انہیں ایک اسٹائلنگ ویڈیو چاہیے تھی، بچی کو صرف ماما۔
انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ I'd trade every styling video in the world — یعنی دنیا کی ہر اسٹائلنگ ویڈیو — اپنی بیٹی کے بوسوں، گلے ملنے اور پیار کے بدلے قربان کر سکتی ہیں۔ ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ بچی کی محبت ان کے لیے ہر کام سے بڑھ کر ہے۔
یہ لمحہ صبور علی کی مادری زندگی کی ایک جھلک بھی ہے، جہاں کام کے لیے بنائی جانے والی ایک عام ویڈیو گھر کی یادگار بن جاتی ہے۔
ویسے جب گھر میں 'ماما' کی آواز آ جائے تو روشنی اور کیمرہ ایک طرف رکھ دیں — آپ بھی یہی کرتے، ہے نا؟