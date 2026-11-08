رومیسا خان نے 'درِ نجات' کی حمنا پر تنقید کرنے والوں کو جواب دے دیا
پاکستانی اداکارہ رومیسا خان نے ڈرامہ 'درِ نجات' کی حمنا پر ہونے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس کردار کی مکمل حمایت کرتی ہیں۔ ایک یوٹیوب شو میں گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ حمنا ابو بکر کے لیے جذباتی کشش رکھتی ہے، اور وہ خود مانتی ہیں کہ یہ کشش مکمل محبت نہیں تھی۔
رومیسا کے مطابق حمنا کے ابو بکر کے بارے میں بڑھتے ہوئے خیالات کا تعلق اس کی زامل کے ساتھ ناخوش شادی سے بھی ہے۔ ابو بکر کی مہربانی نے حمنا پر اثر چھوڑا، خاص طور پر اس لیے کہ اسے اپنے شوہر سے جذباتی سہارا نہیں ملتا۔
اداکارہ نے ابو بکر سے رابطہ کرنے پر حمنا کو ملنے والی تنقید پر بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ابو بکر ہی وہ شخص تھا جو حمنا کو مدرسے لے کر گیا تھا، اور جب گھر میں کوئی اس سے بات کرنے کو تیار نہ تھا تو وہ کس کی طرف رجوع کرتی۔
رومیسا نے اس سے آگے جا کر ناظرین کے دوہرے معیار کی طرف بھی اشارہ کیا۔ ان کے خیال میں کوئی مرد اپنے محبوب کے لیے کوششیں کرے تو اسے رومانوی سمجھا جاتا ہے، لیکن عورت ایسے ہی جذبات کا اظہار کرے تو اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
انہوں نے ابو بکر کے بارے میں اپنی رائے بھی دی اور انہیں "people pleaser" قرار دیا۔ رومیسا کے نزدیک ہر کسی کو خوش کرنے کی ان کی عادت ایک خامی ہے، حالانکہ اسی مہربانی نے حمنا کو ان کی طرف کھینچا۔
حمنا کی زامل سے شادی کے فیصلے پر بات کرتے ہوئے رومیسا نے کہا کہ یہ شادی ابو بکر کو بھلانے کے بجائے استحکام اور تحفظ کی تلاش تھی۔ انہوں نے حمنا کے اندرونِ سندھ کے پس منظر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا خاندان اسے سہارا نہیں دیتا اور وہ اپنے قبائلی ماحول سے باہر تحفظ چاہتی ہے۔
رومیسا نے خود کو "full Hamna supporter" بھی کہا اور بتایا کہ ابو بکر کو میسج کرنے پر حمنا کی تنقید کرنے والوں سے ان کی بحث بھی ہو چکی ہے۔ ان کی رائے میں ناظرین کو کہانی آگے بڑھنے کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ بعد میں حمنا کو بُرا کہنے پر انہیں پچھتانا پڑ سکتا ہے۔
سوال یہ ہے کہ جب ڈرامہ ختم ہو گا تو یہی ناظرین حمنا کے لیے واہ واہ کریں گے یا اپنی ٹائپنگ واپس مانگیں گے؟