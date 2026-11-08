نکول کڈمین کا لاس اینجلس گالا میں ڈیبیو، ٹوٹو کے ساتھ بے ترتیب پونی ٹیل
نکول کڈمین نے لاس اینجلس کاؤنٹی میوزیم آف آرٹ کے سالانہ Art+Film گالا میں پہلی بار شرکت کی۔ یہ ان کے لیے اس ایونٹ کا ڈیبیو تھا۔
لباس
میتھیو بلازی کے سپرنگ/سمر 2027 کلیکشن سے انہوں نے چینل کا ایک بھاری بھرکم ڈریس پہنا۔ اوپر کا حصہ ٹوپ اور کریم رنگ کا تھا، لمبی آستینوں والا کارسیٹ بوڈیس، اور را ایج نیکلائن جو نیچے کی سخت بوننگ کے بالکل برعکس لگ رہی تھی۔ کولہوں سے شروع ہو کر مختلف لمبائیوں میں کٹی ہوئی سیمی شیئر ٹُل کی تہوں نے ہائی لو ٹوٹو اسکرٹ بنایا، جو کھڑے کھڑے بھی حرکت کا سا دھوکہ دیتا تھا۔
بال بے ترتیب اونچی پونی ٹیل میں بندھے ہوئے تھے اور پاؤں میں اوپن ٹو ہیلز۔ اندر جانے سے پہلے وہ کرس برڈن کی آرٹ انسٹالیشن Urban Light کے پاس رکیں، جو اس شام ریڈ کارپٹ کا کام دے رہی تھی۔ ان کے ساتھ ایلکس کونسانی، کم کارڈیشین اور پیرس ہلٹن بھی موجود تھیں۔
گالا کیا ہے
یہ سالانہ گالا 2011 سے ہوتا آ رہا ہے اور میوزیم کی پروگرامنگ کو پھیلانے کے لیے فنڈز جمع کرتا ہے، خاص طور پر اس کی نمائشوں اور تعلیم میں فلم کو زیادہ مرکزی بنانے کے لیے۔ ہر سال یہاں فن اور فلم کے ملاپ پر زور دیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو بصری اور سنیمیٹک فنون میں ان کے حصے پر سراہا جاتا ہے۔
اس بار پینٹر وِجا سلمنس، جو فطرت کی فوٹو ریئلسٹک کھوج کے لیے جانی جاتی ہیں، اور ڈیون کے فلم میکر ڈینس ویلینیو کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بلیک پنک کی روزی نے میوزیکل پرفارمنس دی، اور پندرھویں سال لیونارڈو ڈی کیپریو اور میوزیم کی ٹرسٹی ایوا چاو نے شریک چیئرمین کے طور پر ذمہ داری نبھائی۔
اب فیصلہ آپ کیجیے: کورٹور ٹوٹو کے ساتھ بے ترتیب اونچی پونی ٹیل — کمال کا امتزاج یا اچانک گھر سے نکلنے والی کہانی؟ ہمارے خیال میں کمال، کیونکہ جب ڈریس اتنا بولا کرتا ہے تو بالوں کو چپ ہی رہنا چاہیے۔