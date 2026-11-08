دارِ نجات: سلیو لیس ڈریس کا سین اور سوشل میڈیا کا طوفان
ان دنوں پاکستانی ٹی وی پر سب سے زیادہ چرچا ڈرامہ دارِ نجات کا ہے۔ ڈرامہ عمیرہ احمد نے لکھا ہے اور ساقب خان نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ کہانی زریاب کے گرد گھومتی ہے، جو روحانیت اور توبہ کے راستے پر چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ کھڑا ہے ابوبکر — وہ کردار جسے فینز گرین فلیگ کہتے ہیں۔ ڈرامہ اب عروج پر پہنچ چکا ہے، جہاں ابوبکر کو زریاب سے اور زریاب کو ابوبکر سے محبت ہو گئی ہے۔
تازہ ایپیسوڈ میں زریاب کی بدلتی ہوئی سوچ دکھائی گئی۔ وہ اپنی بہن کے بیبی شاور پر جاتی ہے اور سلیو لیس ڈریس نہ پہننے کا فیصلہ کرتی ہے — اسے وہ لباس کھلا لگتا ہے اور وہ اس میں بے آرام محسوس کرتی ہے۔ سین سادہ ہے، پیغام سیدھا ہے، لیکن ناظرین نے اسے اسی سادگی پر نہیں چھوڑا۔
کمنٹس میں بہت سے فینز کا ماننا ہے کہ یہ سین عورت کے کپڑوں کے انتخاب پر بالواسطہ تنقید ہے، اور ایسا دکھانا ضروری نہیں تھا۔ ایک صارف کا کہنا ہے کہ زریاب ایک بہت لبرل گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے یہ تبدیلی ناقابلِ یقین اور غیر ضروری لگتی ہے۔ دوسری رائے اس کے الٹ ہے: عورت سلیو لیس ڈریس نہ پہننا چاہے تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، اس میں برائی کیا ہے۔
ایک صارف نے یہ بھی لکھا کہ ڈرامے میں یہ زریاب کا اپنا فیصلہ دکھایا گیا ہے، کیونکہ وہ اب قرآن پڑھتی ہے اور حیا کو سمجھتی ہے۔ ابوبکر نے اسے کچھ بدلنے کو نہیں کہا۔
ہماری رائے؟ بحث سلیو لیس ڈریس پر ہے، لیکن اصل معاملہ اس سے بڑا ہے۔ جب ڈرامہ تبدیلی اور روحانیت کی کہانی سناتا ہے تو ناظرین کردار کے ہر فیصلے کو اپنے اپنے پیمانے پر ناپنے لگتے ہیں۔ ایک گروپ کو وہ فیصلہ غیر فطری لگتا ہے، دوسرے کے لیے وہی فیصلہ اپنی مرضی کا ثبوت ہے۔ ایک سین، دو خیمے۔
اور آپ بتائیں — ایک سلیو لیس ڈریس پر ہفتے بھر کی بحث تو بنتی ہی ہے، چاہے زریاب اسے پہنے یا نہ پہنے۔