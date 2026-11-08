میسی کی نمبر 10 شرٹ پر تالا، اب کوئی کھلاڑی نہیں پہنے گا
ارجنٹینا کی فٹبال حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ لیونل میسی کی مشہور نمبر 10 شرٹ کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔
ٹیم کے کوچ لیونل سکالونی نے واضح کر دیا ہے کہ نومبر میں ہونے والے دوستانہ میچوں میں کوئی کھلاڑی نمبر 10 نہیں پہنے گا۔ ورلڈ کپ کے موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کو ان میچوں میں یوراگوئے کے ساتھ بھی کھیلنا ہے۔
دیکھا جائے تو دوستانہ میچوں کے قواعد میں یہ شرط نہیں کہ کھلاڑی لازمی طور پر نمبر 1 سے 11 تک کی شرٹیں ہی پہنیں۔ نمبر 10 کو خالی چھوڑنے کا فیصلہ اس بات کا اظہار ہے کہ ملک اپنے سابق کپتان کا احترام کرتا ہے۔
میسی کی بات کریں تو وہی ارجنٹینا کے کپتان تھے جن کی قیادت میں ٹیم نے 2022 کا ورلڈ کپ جیتا تھا۔ سکالونی اور کوچنگ اسٹاف نے اس بات پر اتفاق کیا کہ میسی کی شرٹ کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔
اب سیدھی سی بات: نمبر 10 کسی بھی فٹبال ٹیم میں عام نمبر نہیں ہوتا۔ یہ وہ نمبر ہے جس پر لوگ نظریں جمائے بیٹھتے ہیں، جس سے گول کی امید ہوتی ہے، ایسے میں اسے لٹکا دینا سخت فیصلہ ہے، لیکن دل سے کیا گیا فیصلہ بھی لگتا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ صرف ایک کپڑے کے ٹکڑے کا معاملہ نہیں، یہ ایک پورے دور کو سراہنے کا طریقہ ہے۔
آپ کو یہ فیصلہ ٹھیک لگتا ہے یا اس سے زیادہ سخت؟