زارینہ نے بالا کو طلاق کیوں نہیں دی؟ عمار خان نے وجہ بتا دی
مٹی دے باؤے اس وقت پاکستانی ٹی وی کا سب سے بڑا شو ہے، اور اسے دنیا بھر میں پسند کیا جا رہا ہے۔ شو کے مضبوط ترین کرداروں میں ایک زارینہ ہے، جسے عمار خان نے نبھایا ہے — اداکاری، ٹریجڈی اور لہجہ، تینوں میں۔ اداکارہ نے اب کھل کر بتایا ہے کہ زارینہ ایسا کیوں کر رہی ہے اور اس میں یہ تبدیلی کہاں سے آئی۔
بالا اور زارینہ کی علیحدگی کے بعد سے مداح دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹیم بالا اور ٹیم زارینہ۔ عمار خان نے یہ بھی بتایا کہ زارینہ نے سیدھا طلاق دے کر باقاعدہ علیحدگی کیوں نہیں کر لی: وہ کسی بھی صورت بالا کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔
محبت، بے وفائی اور وہ ایک انکشاف
عمار خان کے مطابق زارینہ کو بالا سے محبت تھی۔ شروع میں اس کا خیال تھا کہ بالا بس رومانوی نہیں، اس لیے اس نے یہ محاذ خود سنبھال لیا۔ بالا کی بے وفائی اور جھوٹ کے باوجود اس کی محبت برقرار رہی، اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی نہیں چلی گئی۔
اصل صدمہ تب پہنچا جب اسے پتہ چلا کہ بالا کی محبت صرف بیلو سے ہے۔ عمار خان کے مطابق زارینہ یہ بات اندر ہی اندر سہہ نہیں پا رہی، اور اس طرح وہ بالا کو نہیں، خود کو تباہ کر رہی ہے۔ وہ اب بھی پورے دل سے اس سے محبت کرتی ہے، اور اسے طلاق کبھی نہیں دے سکتی۔
تو بتائیں، آپ ٹیم بالا میں ہیں یا ٹیم زارینہ میں؟