فسح خالد کی اداکاری میں انٹری، مروب علی کے ساتھ ہم ٹی وی ڈرامہ
فسح خالد کا سفر فیشن ماڈلنگ سے شروع ہوا، پھر وہ تماشا سیزن 5 میں نظر آئے، اور اب وہ اداکاری کی طرف مڑ رہے ہیں۔ ان کی پہلی ڈرامہ انٹری ہم ٹی وی پر ہو رہی ہے، اور ڈرامے کا نام ہے "کچھ روحانی کچھ شیطانی"۔
تماشا میں ان کا آغاز دھیمے انداز میں ہوا تھا، مگر وہ رفتہ رفتہ شو کے بہترین شرکاء میں شمار ہونے لگے۔ ماڈلنگ سے آیا ہوا چہرہ، ریئلٹی شو کا تجربہ، اور اب ڈرامہ — کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سیڑھیاں ایک ایک کر کے چڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، لفٹ سے سیدھا چھت پر نہیں گئے۔
اس ڈرامے میں فسح کے مقابل مروب علی ہوں گی، یعنی دو نئے چہرے ایک ہی فریم میں۔ تحریر فسح باری خان کی ہے، جنہیں مزاحیہ اور حقیقت پسند لکھائی کے لیے جانا جاتا ہے، اور ہدایات اسد ملک دے رہے ہیں۔ نام سن کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاملہ سنجیدہ سنجیدہ ہی رہے گا یا نہیں۔
ادنان صدیقی اور مہنور بلوچ بھی جلد ایک رمضان پلے میں نظر آئیں گے۔
ڈرامے کی تصدیق فسح باری خان نے خود کی ہے، اور اعلان سوشل میڈیا پر سامنے آیا ہے۔
اب رائے کی بات: تماشا کے شرکاء کے لیے ڈرامہ آفر ہونا اب کوئی حیران کن بات نہیں رہی، حیران کن بات یہ ہے کہ فسح کو پہلی بار ہی مروب علی جیسی کاسٹ کے ساتھ کھڑا کیا گیا ہے۔ فسح باری خان کی تحریر مزاح اور حقیقت دونوں سنبھالتی ہے، اور نئے اداکار کے لیے اس طرح کا سکرپٹ آرام دہ بھی ہے اور امتحان بھی۔ اداکاری میں ان کی اپنی محنت کتنی چلے گی، یہ تو اسکرین بتائے گی، لیکن ایک بات پکی ہے — فیشن ماڈلنگ والی پوزنگ ضرور آتی ہو گی، اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈائیلاگ بولتے ہوئے بھی وہی کنفیڈنس برقرار رہتا ہے یا نہیں۔