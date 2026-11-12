سسٹرولوجی کی ربیعہ فیصل کی اداکاری میں پہلی انٹری، جیو کے بےحس میں ملا حت کا کردار
کونٹینٹ کری ایٹر ربیعہ فیصل جیو انٹرٹینمنٹ کے آنے والے ڈرامہ سیریل بےحس میں ملا حت کا کردار ادا کریں گی۔ یہ ان کی اداکاری کی پہلی انٹری ہوگی۔
ربیعہ یوٹیوب چینل سسٹرولوجی سے پہچانی جاتی ہیں اور انسٹاگرام پر ان کے 2.9 ملین سے زیادہ فالورز ہیں۔ جیو نے ڈرامے کا پوسٹر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیا،
پوسٹر کے ساتھ جیو نے کاسٹ کے دو مزید نام بھی سامنے رکھے: اریج چوہدری بطور مشعل اور ربیعہ علی بطور ایشل۔
سسٹرولوجی بہنیں چلاتی ہیں، اور یہ ایک فیملی ولگنگ چینل ہے جس کے یوٹیوب پر سات ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں۔
آپ بےحس کا ٹیزر دیکھیں گے یا نہیں؟
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔