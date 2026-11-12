اسد پرویز نے اہلیہ نمرہ کو دوبارہ ویڈیو میں لایا تو کمنٹ سیکشن گرم ہو گیا
اسد پرویز اور نمرہ کا شمار اُن پاکستانی جوڑوں میں ہوتا ہے جنہیں سوشل میڈیا نے گھر گھر پہنچا دیا۔ دونوں نے میٹرک کے طلبہ ہوتے ہوئے شادی کی تھی، اور اسی لیے نوجوان جوڑے کے طور پر ان کی ہر بات موضوعِ گفتگو بنتی رہی۔ وقت کے ساتھ دونوں یوٹیوب پر فیملی وی لاگر بن گئے۔
پھر اسد پرویز نے دینی راستہ اختیار کیا اور اپنی فیملی لائف آن لائن شیئر کرنا بند کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کاروبار کی طرف توجہ دی، جن میں ایک سکن کیئر لائن بھی شامل ہے۔
اب وہ اپنے بیوٹی برانڈ کے لیے مختصر مارکیٹنگ ویڈیوز بناتے ہیں۔ ایسی ہی ایک ویڈیو میں انہوں نے نمرہ کو سامنے لایا۔ نمرہ، جو اس سے پہلے خود کو سوشل میڈیا سے دور رکھے ہوئے تھیں، اُس کلپ میں نقاب میں نظر آئیں — اور یہی واپسی تنقید کا سبب بن گئی۔
فیملی ویڈیوز پھر شروع؟
سوشل میڈیا صارفین کی بڑی شکایت یہ ہے کہ یہ جوڑا ایک بار پھر فیملی ویڈیوز کی طرف لوٹ رہا ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ جب چہرہ پردے میں رکھنا ہے تو وی لاگ میں آنے کی ضرورت کیا ہے۔ ایک اور نے اسد پرویز سے کہا کہ بطور مرد انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ خواتین بھی انہیں دیکھ رہی ہیں، اس لیے شارٹس نہ پہنیں۔ کسی نے طنز کیا کہ ان لوگوں کا گزارا بیوی کو سوشل میڈیا پر لائے بغیر نہیں ہوتا۔ ایک تبصرہ یہ بھی تھا کہ پہلے معافی مانگی گئی، اب دوبارہ بیوی کے ساتھ واپسی — یعنی ڈیجیٹل کری ایٹر سیدھی راہ پر نہیں رہ پاتے۔
ہماری رائے: دینی راستے کی بات اور سکن کیئر لائن کی مارکیٹنگ ایک ہی فیڈ میں چلانا کسی کے لیے بھی آسان کام نہیں، اور سوشل میڈیا صارفین یہ حساب برابر کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے۔ سوال صرف یہ ہے کہ اشتہار کے لیے گھر والوں کو کیمرے کے سامنے لانا کتنی بار چلے گا — اور آپ کا ووٹ کس طرف ہے؟