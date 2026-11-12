الفاظ کا نیا ورژن: ایلن واکر، جیمز آرتھر اور پاکستانی فنکار ایک ساتھ
پاکستان کے حالیہ بڑے ہٹ گانوں میں شمار ہونے والے «الفاظ» کا نیا ورژن ریلیز ہو گیا ہے۔ اس بار حمزہ ملک اور زین زوہیب کے ساتھ نارویجن ڈی جے اور پروڈیوسر ایلن واکر اور گلوکار جیمز آرتھر بھی شامل ہیں، اور گانا «الفاظ (ایلن واکر ری لائٹ)» کے نام سے سامنے آیا ہے۔ یعنی ایک ہی گانے پر پاکستانی اور بین الاقوامی فنکار اکٹھے نظر آ رہے ہیں۔
اصل گانا جولائی 2026 میں ریلیز ہوا تھا۔ اس نے اسپاٹیفائی کی گلوبل ڈیلی ٹاپ سانگز پر 26ویں نمبر تک رسائی حاصل کی اور بھارت اور پاکستان دونوں میں چارٹس کی سربراہی کی۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ گانا تیزی سے پھیلا۔
اصل گانے کی کامیابی صرف چارٹس تک نہیں رہی
گانے کی پذیرائی کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ فینز نے الفاظ کو 10 لاکھ سے زیادہ انسٹاگرام ریلز اور تقریباً 24 لاکھ ٹک ٹاک پوسٹس میں استعمال کیا۔ یعنی گانا صرف سننے کے لیے نہیں، اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے بھی ملا۔ اور یہی وہ شور تھا جس نے ایک غیر متوقع تعاون کی راہ ہموار کی۔
وہ ماسک جس نے رابطے کی راہ کھولی
ایلن واکر کے اس پروجیکٹ سے جڑنے کی کہانی بھی کافی دلچسپ ہے۔ اصل میوزک ویڈیو میں ایک ماسک پہنے ہوئے کردار نظر آتا ہے جو اس ماسک سے ملتا جلتا لگتا ہے جو وہ اسٹیج پر پہنتے ہیں۔ اس حوالے نے ان کی توجہ کھینچی اور وہ آن لائن حمزہ ملک اور زین زوہیب سے رابطے میں آ گئے۔ بعد میں وہ براہِ راست ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے لاہور بھی آئے۔ یہ سفر صرف ملاقات تک محدود نہیں رہا، بلکہ خود نئی میوزک ویڈیو کا حصہ بھی بن گیا، جسے تقریباً 12 گھنٹوں میں فلمایا گیا۔ ویڈیو اصل الفاظ کی ویڈیو میں قائم ہونے والی کہانی کو آگے بڑھاتی ہے، اور اس میں ایلن واکر پاکستانی فنکاروں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔
کیا بدلا اور کیا ویسا ہی رہا
نئے ورژن نے گانے کی موسیقی شناخت برقرار رکھی ہے۔ ایلن واکر اپنا پروڈکشن انداز لے کر آئے ہیں، جبکہ جیمز آرتھر حمزہ ملک اور زین زوہیب کے ساتھ نئی ووکلز شامل کرتے ہیں۔ قوالی اور صوفیانہ اثرات جو اصل گانے کی پہچان تھے، وہ یہاں بھی مرکز میں ہیں۔ حمزہ ملک اور زین زوہیب اس گانے کے مرکز میں ہیں، اور یہ گانا ایلن واکر اور جیمز آرتھر کے شامل ہونے سے پہلے ہی بڑا ہٹ بن چکا تھا۔
یوں یہ ورژن کسی نئی چیز کی بنیاد نہیں رکھتا، بلکہ ایک ایسی پاکستانی ریلیز کو آگے بڑھاتا ہے جو پہلے ہی لوگوں سے جڑ چکی تھی — اور وہی چیزیں برقرار رکھتا ہے جنہوں نے پہلی بار سامعین کو جوڑا تھا۔
قوالی کی وراثت اور ایک پرانا متوازی
گانے کی موسیقی شناخت کا ایک حصہ زین زوہیب کی خاندانی تاریخ سے بھی آتا ہے۔ زین اور زوہیب استاد حاجی رحمت علی خان کے پوتے ہیں، جنہوں نے استاد نصرت فتح علی خان کے ساتھ پرفارم کیا۔ ان کا خاندانی پس منظر ان کی موسیقی کو پاکستان کی سب سے نمایاں موسیقی روایات میں سے ایک سے جوڑتا ہے۔
اسی حوالے سے ایک دلچسپ متوازی «مست مست» کا بھی بنتا ہے۔ نصرت فتح علی خان نے یہ ٹریک پروڈیوسر مائیکل بروک کے ساتھ 1990 میں ریکارڈ کیا، اور بعد میں میسیو اٹیک نے اس کا ریمکس بنایا۔ اس ریلیز نے نصرت فتح علی خان کی موسیقی کو برطانیہ اور اس سے آگے وسیع سامعین تک پہنچایا۔
تین دہائیوں سے زیادہ عرصے بعد «الفاظ (ایلن واکر ری لائٹ)» الیکٹرانک پروڈکشن کو اسی موسیقی روایت سے جوڑتا ہے، جسے ایلن واکر کے ایک دیرینہ ساتھی کے خاندان نے آگے بڑھایا ہے۔
گانا اب ریلیز ہو چکا ہے۔ ہماری رائے میں اس تعاون کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ قوالی اور صوفی بنیاد کو چھیڑا نہیں گیا — الیکٹرانک پروڈکشن اوپر شامل ہوئی ہے، جڑ وہی ہے۔ اب اصل اور ری لائٹ میں سے کون سا آپ کے پلے لسٹ میں زیادہ چلے گا؟